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捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市已與國有財產署合作將景平路一處國有空地闢建機車停車場，計有196格機車停車...
新北市已與國有財產署合作將景平路一處國有空地闢建機車停車場，計有196格機車停車位，含4格身障機車停車位，將於本月13日起開放使用。圖／新北市交通局提供
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為因應捷運環狀線將通車，新北市交通局表示，捷運景安站是中和線、環狀線交會口，將湧入大量轉乘人車潮，目前已將景平路一處國有空地闢建機車停車場，計有196格機車停車位，因此景平路（景安路─安平路）雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，即日起至13日為勸導期，14日起警方將配合執行違規取締拖吊。

交通局停車營運科長許芫綺表示，這次擇定在捷運景安站外的景平路（景安路─安平路），雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，主要預估未來環狀線通車後將湧入大量轉乘人車潮，不過為讓騎士們有替代停車空間，已與國有財產署合作將景平路一處國有空地闢建機車停車場，計有196格機車停車位，含4格身障機車停車位，將於本月13日起開放使用。

捷運景安站外的景平路（景安路─安平路），雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，即日起至...
捷運景安站外的景平路（景安路─安平路），雙號邊路段實施機車退出騎樓措施，即日起至13日為勸導期，14日起警方將配合執行違規取締拖吊。圖／新北市交通局提供
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許芫綺還說，另為配合捷運環狀線通車，交通局還將在台64線景平路段，再新闢3處機車停車場，約可提供約700格機車停車位，以紓緩民眾停放機車的需求。

交通局長鍾鳴時表示，新北市自2009年起實施機車退出騎樓措施，迄今全市共計已實施108條路段、102處避難弱勢場所及11條北大特區退縮綠軸；騎樓淨空後，不但還給民眾舒適的通行空間，也提升周邊民眾生活品質和市容環境整潔。

許芫綺說，即日起將每日派員於捷運景安站景平路實施機車退出騎樓路段，張貼宣導貼紙，而本月14日起警察局將配合執行違規取締拖吊，違者可依道路交通管理處罰條例，最高可處1200元，籲請民眾將機車停放在鄰近機車停車場，勿將機車停放在騎樓，共同維護行人通行空間、停車秩序和市容景觀。

捷運環狀線停車場

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