新店僑仁公園配合參與式預算 打造居民心中口袋公園

新店區小城里的僑仁公園，因遊戲設施老舊、步道高低落差，為提供安全、便利的遊憩空間，配合參與式預算理念，讓社居居民及孩童共同規畫特色公園。透過改善工程，僑仁公園除更新遊具外，進出動線也採無障礙設計，提供更多元遊憩環境。

位於仁路與僑信路口旁的僑仁公園，園內遊戲設施過於老舊，不符合安全規範，且步道有高低落差，無法順暢銜接遊戲場。

為提供民眾及孩童安全且便利的遊憩空間，新店區公所配合「參與式預算」理念推動，讓社區居民及孩童參與遊戲場設計，規畫自己心中的口袋公園。

公所表示，這次遊具設計以攀爬遊戲設施為主軸，再搭配鞦韆、單槓等，其中，攀爬遊具能考驗、訓練孩童的協調感、空間感，並學習如何在遊玩中保護自己。

此外，遊戲場也設置「跳房子」遊戲，並在地墊上增加跳色變化，讓大小朋友都能一同享用空間、盡情玩樂。

區長林煌源表示，設計初期是透過舉辦街道遊戲活動及公園遊戲場工作坊，讓民眾共同參與遊戲場的再生。

經統計後，攀爬及鞦韆類型的遊具為小朋友票選的第一、二名，因此，這次在設計公園遊具時，配合地形增加攀爬及鞦韆的遊戲設施，打造成具特色的鄰里公園。

透過這次的改善工程，僑仁公園除了增加遊具外，也將遊戲場域進出動線採障礙友善設計，讓公園不再是單純的綠地，成為提供更多元的遊憩環境。