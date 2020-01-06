國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

北市府辦理「捷運東環段可行性研究」去年送入中央審查，今天於國家發展委員會審議通過；北市捷運工程局表示，可行性研究後續會由國發會上簽到行政院，再由行政院發出核定函通知北市府辦理綜合規畫及環境影響評估相關作業，綜規等作業預計春節後展開，相關報告則需要1到1.5年完成才送中央審議，中央核准後才會進入動工階段。

北市府於前年7月成立首都環狀線推動小組，因應北市都市發展重心東移、內科2.0發展計畫等，進行東環段可行性研究作業，並於同年11月7日提報可行性研究到交通部，今天總算通過國發會審議，即將進入綜合規畫階段。

捷運東環段全線採地下型式核定，路線全長約13.12公里，未來將與已核定的北環段、南環段以及將通車的環狀線第一階段形成首都環型路網且一車直達，還將串接北市市區4條捷運路線。

捷運局表示，國發會今天也確定路線採用瑞光路版本，路線規劃起自劍南路站後，經敬業三路、沿樂群二路轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷公園綠地，通過國道1號下進入舊宗路，經成美橋、南港路到松山線松山站（松山車站)，後經松山路行經板南線永春站、沿松德路後轉松德路168巷，轉至松仁路抵達信義線象山站，再續往南行進入山岳隧道，經過國3甲萬芳交流道後穿越景美溪至文湖線動物園站與環狀線南環段銜接。