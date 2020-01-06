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更名「助您好孕」 北市府：生養不單是女性責任

2020-01-06 12:33中央社 台北6日電

北市推「助妳好孕」政策邁入第10年，民政局今天說，將更名為「助您好孕」，盼藉此讓所有人意識到生養孩子不單是女性的責任，而是雙親共同努力與付出。

台北市政府上午召開「助妳好孕3.0我們的孩子我們一起養」施政成果說明會，副市長蔡炳坤表示，民國104年起，北市府持續強化托育幼教政策，甚至率中央之先，補足2歲至3歲的空窗期缺口，如「友善托育補助」及「協力照顧補助」向上延伸發到3歲，同時，教育局的「一生六六大順學費補助」則向下延伸至2歲。

蔡炳坤說，北市府在學齡前照顧費用補助最完善、社區公共托育家園布建數量全國最多、非營利幼兒園數量全國第一、公共化幼兒園及準公共教保服務人數比例六都第一。

他表示，目前受限於財源，還做不到「國家幫你養」，但至少能做到「我們的孩子，我們一起養」。

家長傅爸爸到現場分享心得，傅爸爸育有一名2歲多的兒子，小名叫旺財，因兒子「很會選時間出生」，傅爸爸笑說，兒子2個月大時送托嬰中心，剛好遇上中央推行公共化托育新制，加上北市府的加碼，大大減輕負擔，如今要就讀幼兒園，也是將市府的補助「領好領滿」。

加入準公共化幼兒園的台北市心惠幼兒園園長黃惠秀說，雖然家長繳費降低，但幼兒園善用政府補助款，改善設施設備及學習環境，帶動家長送托意願，也提升孩子送托率。

幼兒園北市托育懷孕
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