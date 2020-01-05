闖關遊戲中學防火知識 新北消防與市民同樂

新北市消防局第七大隊今天上午在中和區四號公園舉辦防火宣導活動，邀請到眾多知名團體表演炒熱現場氣氛，並準備了關於消防常識的體驗關卡，只要成功過關，就可以兌換樣式豐富的消防宣導贈品，吸引許多路過民眾踴躍參與。

第七大隊表示，為強化中、永和地區民眾對各項災害事故之基本常識概念，提升市民防災意識、重視自身生命及財產安全，舉辦歡慶119消防節大型防火宣導活動，現場除了邀請到糖果盒當代樂團、新北市薩克斯風推廣協會等超人氣樂團，還安排了10個關於消防常識及實際體驗關卡，闖關成功即可當場兌換爆米花、星巴克美式咖啡、親子手做棉花糖及樣式豐富的消防宣導贈品，以寓教於樂的方式順利宣導消防常識。

除了表演與闖關活動，第七大隊國光、永和防火宣導分隊也在現場上演一段小劇場，宣導防火的重要性，另外中、永和區公所也於現場進行公益宣導，並派出衛生所免費幫助現場民眾進行癌症篩檢、流感疫苗注射等醫療活動。