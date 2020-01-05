緬懷孫理蓮當年投入烏腳病 芥菜種會北門辦禮拜

芥菜種會已故創辦人孫理蓮宣教士120歲冥誕紀念感恩禮拜，下午在北門嶼長老教會舉行，這也是首次在台南舉辦感恩禮拜。芥菜種會特別與台灣歌仔戲班劇團合作，以台語「唸歌」方式，呈現孫理蓮在北門服務烏腳病患事蹟。

來自美國的孫理蓮奉獻台灣半世紀，早期烏腳病治療「鐵三角」之一，出席的「烏腳病之父」王金河的女兒王春滿說，很高興看到芥菜種會重回北門。

1960年嘉南沿海地區因井水含重金屬砷，居民長期飲用而罹患烏腳病，嚴重者甚至需要截肢。孫理蓮為病患興建北門免費診所，聘請王金河醫師與謝緯醫師為患者義診，一日最多曾有300多名患者就診。

基督教芥菜種會執行長吳小萍說，芥菜種會推動社區防災行動，去年選擇從北門區出發，因芥菜種會是當年第一個投入北門烏腳病醫治的團體，與北門有濃厚情感連結。這次首次回到台南舉辦孫師母紀念感恩禮拜，希望能重新連結芥菜種會的「家人」，並了解在地的需要。

王春滿說，她常聽父親生前多次提起孫理蓮，當年孫理蓮得知烏腳病患的嚴重與需要，前往父親診所探視病患，當下決定立即提供免費醫療照顧，父親受孫理蓮很大影響，投入烏腳病醫治長達24年。

王春滿說，孫理蓮積極、堅定行風格，令人印象深刻，尤其她憑著信心投入慈善工作，陪伴1400多名患者走過生命幽谷，更是令人感佩。