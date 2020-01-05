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緬懷孫理蓮當年投入烏腳病 芥菜種會北門辦禮拜

2020-01-05 21:39聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

芥菜種會已故創辦人孫理蓮宣教士120歲冥誕紀念感恩禮拜，下午在北門嶼長老教會舉行，這也是首次在台南舉辦感恩禮拜。芥菜種會特別與台灣歌仔戲班劇團合作，以台語「唸歌」方式，呈現孫理蓮在北門服務烏腳病患事蹟。

來自美國的孫理蓮奉獻台灣半世紀，早期烏腳病治療「鐵三角」之一，出席的「烏腳病之父」王金河的女兒王春滿說，很高興看到芥菜種會重回北門。

1960年嘉南沿海地區因井水含重金屬砷，居民長期飲用而罹患烏腳病，嚴重者甚至需要截肢。孫理蓮為病患興建北門免費診所，聘請王金河醫師與謝緯醫師為患者義診，一日最多曾有300多名患者就診。

基督教芥菜種會執行長吳小萍說，芥菜種會推動社區防災行動，去年選擇從北門區出發，因芥菜種會是當年第一個投入北門烏腳病醫治的團體，與北門有濃厚情感連結。這次首次回到台南舉辦孫師母紀念感恩禮拜，希望能重新連結芥菜種會的「家人」，並了解在地的需要。

王春滿說，她常聽父親生前多次提起孫理蓮，當年孫理蓮得知烏腳病患的嚴重與需要，前往父親診所探視病患，當下決定立即提供免費醫療照顧，父親受孫理蓮很大影響，投入烏腳病醫治長達24年。

王春滿說，孫理蓮積極、堅定行風格，令人印象深刻，尤其她憑著信心投入慈善工作，陪伴1400多名患者走過生命幽谷，更是令人感佩。

北門嶼教會也發表孫理蓮首本傳記「一百萬封情書：美國奶奶孫理蓮的深情人生」，將這位「美國奶奶」對台灣的無比深情，一一展現在大眾面前。

烏腳病之父王金河的女兒王春滿，對於孫理蓮憑著信心做事有滿滿的感動。圖／芥菜種會提...
烏腳病之父王金河的女兒王春滿，對於孫理蓮憑著信心做事有滿滿的感動。圖／芥菜種會提供
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芥菜種會紀念孫理蓮120歲冥誕，一行人回到當年孫理蓮積極投入烏腳病醫療的台南市北...
芥菜種會紀念孫理蓮120歲冥誕，一行人回到當年孫理蓮積極投入烏腳病醫療的台南市北門嶼長老教會舉行禮拜。圖／芥菜種會提供
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當年孫理蓮（右三）前往探視烏腳病患者的歷史照片。圖／芥菜種會提供
當年孫理蓮（右三）前往探視烏腳病患者的歷史照片。圖／芥菜種會提供
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北門患者醫師

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