台灣基進高雄總造勢 吸引7千名青壯族到場支持

2020立委選舉選情白熱化，台灣基進今晚在高雄凹子底公園舉辦造勢活動，現場號稱聚集7千名20到50歲的青壯年支持者，台灣基進推薦大使、前北農總經理吳音寧，以及前時力黨員馮光遠等人都到場站台；馮光遠呼籲大家慎選「小黨」，他支持將台灣基進送入國會，當台灣的抗中代理人。

下午4點起的暖身市集與周邊活動，吸引不少支持者開始聚集，里長莊晉勳準備1200份限量「光復高雄」春聯與鼠年小貼紙到現場發放，25分鐘內就發放一空。

台灣基進多位區域立委候選人與不分區提名人，包括陳柏惟、洪正、顏銘緯、成令方、陳亦齊、吳欣岱、陳冠榮、何澄輝、李雨蓁等人，今晚更在高雄大會師，展現團結氣勢與守護台灣信念。

馮光遠說「過去人生成長過程中，很多事都有人教你，但沒人教你如何選擇小黨」；他自嘲之前曾參加了一個小黨，還當上黨主席，以為會幫台灣走向國運昌隆，結果被「國運昌隆」在背後插兩刀，呼籲大家慎選支持小黨。

馮光遠也提到，他2014年就認識台灣基進，從過去一路奮鬥，到去年推動抗中國滲透的外國代理人法過程，都可看出台灣基進的堅持與努力，期望這次大選，大家能將台灣基進送入國會，當台灣的抗中代理人。

台灣基進推薦大使吳音寧則感性表示，過去日子裡，許多台灣人都對台灣現狀和未來有很多憂慮，也有很多事情令人看不下去；但正因期望台灣世世代代可以活在公平正義的社會，呼籲大家能將所有的委屈、煩惱、憤怒，轉換成對未來期望的選票，一起支持台灣基進。

金曲歌王謝銘祐說，目前台灣能夠說出「台灣心內話」的黨只剩下台灣基進了，因為大黨有包袱，無法隨意發言，因此他力挺台灣基進。謝銘祐也提到，很多人提醒他不要表態，但面對即將亡國的危機感，必須站出來。

除了現場獻唱2014年台灣基進的競選主題曲「行」，謝銘祐也演唱了另一首「路」，謝銘祐提到，這首歌要獻給過去替台灣開路的人，過去台灣每個選擇的時刻，都犧牲了許多前輩，呼籲大家珍惜我們目前擁有的自由民主。

代表台灣基進挑戰台中第二選區的候選人陳柏惟，今晚也回到高雄參加總造勢活動，他表示，台灣基進是一個年輕的政黨，不僅身體年輕，靈魂也非常年輕，去年台灣基進曾經一度挫敗，是所有支持者讓台灣基進站出來承擔；現場有這麼多人和台灣基進站在一起，為自己未來打拼，令他非常感動。