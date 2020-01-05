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把握政見會爭取選民認同 北市第七選區藍綠王見王抽籤

2020-01-05 21:38聯合報 記者張世杰／台北即時報導

台北市第二場立委電視政見發表會今天登場，接續第五至第八選區，而競爭激烈的第七選區，也是今天唯一國民黨民進黨候選人到場出席且「王見王」抽籤的選區，要把握訴諸政見的機會，爭取選民認同。

第五選區（中正、萬華）「雙林」之爭受矚目，但國民黨林郁方未參加；參選大爆炸的第六選區（大安），雖然國民黨林奕華、民進黨謝佩芬皆到場，但未一同參與抽籤發表政見的順序；至於第八選區（文山、南中正）國民黨賴士葆缺席。

第七選區（信義、南松山區）的台灣民眾黨候選人蔡宜芳，率先發表政見時火力全開，左酸國民黨費鴻泰「費伯伯」，右虧民進黨許淑華「淑華阿姨」，盼選民支持她進入立法院，用年輕力量替大家打拼。

許淑華發表政見提到，她在市議員期間，多達7萬服務案件，且不分藍綠、不分階級，並暗酸現任國民黨立委費鴻泰，要為選區做的事卻只有一張A4紙；費鴻泰冷處理酸言酸語，強調他只會說自己的好，不會說別人的壞，並強調他立委任內提出法案最多。

第八選區（文山、南中正）的國民黨候選人賴士葆缺席，民進黨阮昭雄拿出市議員任內問政成績，包括催生捷運南環段、監督纜線地下化等；最後登場的台灣民眾黨候選人張幸松提到，國會亂象、百姓疾苦沒人關心，他希望進入國會，遏止藍綠惡鬥。

台北市第二場立委電視政見發表會今天登場，接續第五至第八選區，而競爭激烈的第七選區...
台北市第二場立委電視政見發表會今天登場，接續第五至第八選區，而競爭激烈的第七選區，也是今天唯一國民黨、民進黨候選人到場出席且「王見王」抽籤的選區。記者張世杰／攝影
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