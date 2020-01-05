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拒絕一國兩制 吳怡農喊話：我們要壯闊台灣

2020-01-05 21:37聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

國軍黑鷹直升機2日失事，引發各界關注。向來主張國防政策的民進黨北市第三選區立委候選人吳怡農今晚出席造勢活動時，直言面對這麼大的意外傷痛，社會開始正式國軍的辛勞，全國人也展現對軍人應有的尊重和支持。

吳怡農也說，過去面對中國的打壓和霸凌，我們以為台灣是一座孤島，但我們發現，我們的堅持得到國際的肯定和支持，因為中國政府把它對台灣的模式，複製到全世界，今天大家看到台灣一直以來都站在對的這一邊。

吳怡農強調，驗對中國這幾年來的打壓與霸凌，台灣社會有一個清楚的共識，就是要拒絕一國兩制，但即便如此，社會當中也有很多不同的聲音，有很多分歧。

吳怡農也提到，自己剛開始跑選舉的時候，曾經在民生公園遇見一位阿伯，當時以為是遇到支持者，沒想到他一看自己就開始罵，罵民進黨、罵小英總統，因為自己想要知道他在想什麼，就站在那邊聽他罵，罵了至少有五分鐘，他眼匡泛淚，自己看到的是一個仍然在乎我們家園的阿伯。

吳怡農說，自己也曾經在大直的美堤社區遇到另一位先生，他拿著國旗朝自己走過來，他也有他的擔心，擔憂我們的成功，會代表他的家不見，他也會有亡國的焦慮。

吳怡農說，每一次的選舉，我們看見很多衝突，甚至是社會的撕裂，但自己看見的是不管是反對者的質疑，還是支持者的鼓勵，背後都是我們的期待，很多人對現狀不滿，這表示我們都還在乎，我們最怕的是冷漠，因為這代表的是放棄。

吳怡農說，周六就要選舉了，我們投下的票、做出的選擇，不只代表支持哪一個候選人、哪一個政黨，我們在選擇的是不一樣的道路，我們在決定我們怎麼樣的台灣，我們要抬頭挺胸或是下跪，我們要壯闊台灣還是依賴中國人，政治不會因為一次選舉就變好，也不會因為四年的執政就解決所難題，但是每一次我們選擇去投票，選擇為正確的事發聲，選擇多投入一點心力在政治，我們就更靠近自己心目中理想的世界、理想的政治、理想的台灣。

吳怡農今晚出席造勢晚會時表示，周六就要選舉了，我們投下的票、做出的選擇，不只代表...
吳怡農今晚出席造勢晚會時表示，周六就要選舉了，我們投下的票、做出的選擇，不只代表支持哪一個候選人、哪一個政黨，我們在選擇的是不一樣的道路，我們在決定我們怎麼樣的台灣。記者邱瓊玉／攝影
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選戰超級星期天，民進黨北市第三選區立委候選人吳怡農今晚在林森公園舉辦造勢晚會，包...
選戰超級星期天，民進黨北市第三選區立委候選人吳怡農今晚在林森公園舉辦造勢晚會，包括父親吳乃德、母親林惠英、妹妹吳怡慈等人都出席力挺。記者邱瓊玉／攝影
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吳怡農民進黨

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