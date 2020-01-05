推動大汐止經貿園區 增2.4公頃綠地翻轉工業城印象

新北市汐止區都市計劃第3次通報檢討已獲內政部通過，將研究提出工業區變更為產專區的申請機制，推動大汐止經貿園區，並要增加2.4公頃開放空間，翻轉汐止灰濛濛工業城鎮的印象。

新北市城鄉局長黃一平表示，這次通檢有產業轉型、路網建構及環境整備三大重點。其中，產業轉型部分將配合大汐止經貿園區計畫，研究提出工業區轉型為產專區的申請機制，跳脫土地使用分區管制規定，由產業主管機關另訂輔導管理辦法，因應產業發展需求。

路網建構部分，因應地方產業發展需求，將在社後、樟樹灣工業區及既有防汛道路規畫15公尺的環河道路，改善地區內外聯外交通，並建構產業發展基礎的環境。

而汐止人視為交通夢靨的吉林街路段，則配合捷運「汐止民生線」路段，將現有吉林街至福德三路路段拓寬為16公尺，打通地區長期以來的交通瓶頸。

該路段除了能直接連通台北市南港地區外，靠北市端的道路也將配合拓寬，未來將能大幅縮短新北至台北往返的通勤時間。

環境整備方面，把閒置公有土地變更為公園綠地，並將無使用需求的公設用地解編為居住用地，但地主需無償提供50％土地作為公園綠地，能為汐止地區增加約2.4公頃開放空間，翻轉汐止灰濛濛工業城鎮的印象。

城鄉局都計科長楊恩捷表示，汐止都計第三次通盤檢討案在於去年12月24日經內政部都計委員會第960次會議後審議通過。