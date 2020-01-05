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他當35年志工背後有洋蔥 幼時父死母病幸有家扶依靠

2020-01-05 19:26聯合報 記者吳淑君／即時報導

基隆家扶中心今天舉辦「109 年志工交接授證表揚暨聯歡會 」，今年出現一位主委級服務35年的老志工，他是今年剛卸任的扶幼主委游經勇，他很小的時候父死母病，必須肩負起照顧一家人的責任。國中時不會煮菜，奇怪菜怎麼沙沙的，直到家扶老師訪視才發現，原來青菜要清洗乾淨才能入鍋炒，自此家扶成了他第二個家，長大後他也投入家扶志工，讓愛循環。

基隆家扶中心指出，該中心目前共有六支志工隊，每年皆表揚服務滿 5、10、15、20、25 年等志工，家扶今年也出現一位主委級的志工，與服務超過 30 年以上的志工。

剛卸任的扶幼主委游經勇，是家友會 35 年老志工，游經勇童年時期父親因病過世，母親因身體狀況不佳，他故從小就必須肩負起照顧一家人的責任。

國中時因為不會煮菜，把菜直接丟在鍋裡加油炒，事後吃起來感覺菜怎麼沙沙的，直到家扶老師訪視時關心才發現，原來青菜要清洗乾淨過後方能入鍋炒。自此，家扶老師變成他生活事物上詢問與徵詢意見的好夥伴，家扶就是第二個家。

回首35年志工歲月，他說，「一日家扶人；終身家扶人」，也希望更多人加入家扶助人的行列，讓愛循環。

基隆家扶中心成立至今 53 年，扶助範圍為基隆，汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、貢寮、雙溪等新北地區，其龐大的服務需求單靠社工是無法滿足的，因此中心的扶幼服務也需要志工的協助，中心目前有 6 隊志工 227 人，一整年提供了 16000 小時的服務。

回首35年志工歲月，游經勇（中）說，「一日家扶人；終身家扶人」，也希望更多人加入...
回首35年志工歲月，游經勇（中）說，「一日家扶人；終身家扶人」，也希望更多人加入家扶助人的行列，讓愛循環。圖／基隆家扶中心提供
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基隆家扶中心社工

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