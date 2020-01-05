與貓狗互動掃除鬱悶 新北8處動物之家成另類紓壓去處

新北市在板橋、中和等地有8處動物之家，設置動物運動場、水池等，有情緒困擾民眾散步經過參觀，在與動物互動下療癒心靈，是另類的紓壓去處。

板橋陳先生表示，過去因長期工作忙碌緊張， 再加上人際關係挫折壓力下，導致身心焦慮鬱悶，儘管接受治療服藥並嘗試一切舒壓解鬱的物理治療，但效果有限。

因緣際會下路經位於湳仔溝高架橋下板城路上的動物之家，因聽到陣陣歡笑聲及狗群鳴吠混雜聲，好奇心驅使才發現這處療癒心靈的新綠洲。

陳先生說，在圈區看到人與動物歡愉共處的畫面，又看到一隻滑著輪椅雙腳失殘的小狗停駐在他的腳旁，頓時心頭湧入一股暖流，之後就常去探視毛小孩來轉化憂鬱情緒。

透過與板橋動物之家的貓狗之間的互動，不僅找回尋求健康的動機，也獲得情緒上的舒緩，讓憂鬱症有所改善，過去排斥飼養寵物的他，也認養2隻貓咪，一掃家中昔日憂鬱的陰霾。

新北市動保處表示，新北地區在板橋、中和、五股、八里、淡水、三芝、新店和瑞芳等8處皆有動物之家。

除了辦理認養、收容、狂犬病疫苗及晶片植入等服務外，也歡迎民眾入園參觀並加入志工團隊照顧流浪貓狗的行列。