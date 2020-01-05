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環狀線履勘演練出狀況 車門異常開啟「委員卡1小時」

環狀線履勘演練出狀況 車門異常開啟「委員卡1小時」

2020-01-05 17:50聯合報 記者張曼蘋／即時報導

環狀線第一階段今天進行履勘作業，原訂由交通部履勘委員出考題，要演練「八車連結救援行動」，但因為「故障車」的車門異常開啟，導致煞車咬死，因此改先救人再救車，全體人員也待在車上近1小時。履勘委員會副召集人藍武王表示，不影響履勘結果，反而高興發現有問題，這將列入改善事項，並嚴格要求，至於通車時間，還是會先以營運及安全無虞考量。

今天履勘委員會分成營運組、機電組及土建3組實地檢視。除了車站現場設施設備檢視，並進行模擬演練，由委員出考題演練，項目包括行控中心電腦當機；再來則是一部列車行經景安站故障、失能，需由後方列車救援，將8車連結推往下一站，不過，原本連結的步驟都順利進行，前方車輛卻出現車門異常開啟，導致煞車咬死，因此改將乘客疏散到後方車輛。

按照北捷公司一般救援SOP流程 ，只要救援超過30分鐘，就會「先救人」，確認軌道都斷電後，讓民眾疏散到別列車，後續再去救車，至於其餘車輛則可以改由單軌雙線通行。

藍武王表示，很高興有題目外的狀況發生，整個模擬演練非常成功，發現問題，捷運公司都照程序走，完全給予高度肯定，後續針對異常車門開啟，無法推動部分，將列入通車前要改善的項目，會要求捷運局要跟廠商、捷運公司針對17節列車，一個一個去做連結測試，確認後才會通車，否則會有非常差的營運水準。

今天狀況是否會影響履勘結果？藍武王直言「不影響」，他說，反而很高興發現有這樣的問題，會列入改善事項，且嚴格要求，「是否在選前或春節前通車，跟我們無關，我們是以營運及安全無虞來考量。」

由於因為突發事件，導致全體人員在列車上待近一小時，藍武王表示，按照SOP的確是這樣走，為避免類似狀況發生，會嚴格要求去配對連結找出問題；不過，隨車人員跟行控中心的部分可以再精進一點，可以再將時間縮點。

至於外界關心的通車時間，藍武王表示，沒有時間表，回去還要分組討論，然後做出總結會議，包含今天上午看到一些小問題，也會一併提出來討論，營運前改善都會要求改善，跟初勘比已經好很多，至少系統、車輛穩定度等，有很大的改善。

環狀線第一階段今天進行履勘作業。記者張曼蘋／攝影
環狀線第一階段今天進行履勘作業。記者張曼蘋／攝影
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因為「故障車」的車門異常開啟，導致煞車咬死，因此改先救人再救車，將前方乘客疏散至...
因為「故障車」的車門異常開啟，導致煞車咬死，因此改先救人再救車，將前方乘客疏散至後方列車。記者張曼蘋／攝影
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環狀線第一階段今天進行履勘作業，由交通部履勘委員出考題，要演練「八車連結救援行動...
環狀線第一階段今天進行履勘作業，由交通部履勘委員出考題，要演練「八車連結救援行動」。記者張曼蘋／攝影
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環狀線第一階段今天進行履勘作業，原訂由交通部履勘委員出考題，要演練「八車連結救援...
環狀線第一階段今天進行履勘作業，原訂由交通部履勘委員出考題，要演練「八車連結救援行動」，救援車輛距離故障車約3公尺遠時，將會緩速前進連結。記者張曼蘋／攝影
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環狀線第一階段今天進行履勘作業。記者張曼蘋／攝影
環狀線第一階段今天進行履勘作業。記者張曼蘋／攝影
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