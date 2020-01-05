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北台財神宗教觀光園區今動土 打造北海岸觀光新亮點

2020-01-05 17:13聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市金山財神廟奔走8年多闢建「北台灣財神宗教觀光園區」，今天正式動土，新大廟為舊廟的3倍大，並建置一棟元寶大樓，未來晚間會點燈放光芒，打造成為北海岸新的觀光亮點。未來可望帶動地方寺廟的觀光發展，針對進出道路狹窄的問題，萬里區公所表示，如果取得地主同意書，市府及區公所會協助逐段來拓寬，未來方便遊覽車進出。

「北台灣財神宗教觀光園區」自2011年起向新北市政府申辦的新大廟興辦事業計畫，歷經8年努力，第一期工程已幾乎完成所有的審查程序，今天正式舉行興工奏表動土大典，新北市政府副秘書長朱惕之、民政局長柯慶忠、萬里區長粘雪琴、市議員周雅玲、金山財神廟指導顧問楊子敬、主任委員郭義彥、副主委兼慈善會理事長黎清美、草湖玉尊宮主任委員陳才馨、主持師父黃寶治、泰赫頂級營造有限公司董事長陳昌鉉等10多人，一起持金鏟子動土。

郭義彥表示，金山財神廟五路財神、文武財神等都有夠興，十多年來奉行正道從事公益活動，合法申請各種程序，走了8、9年，非常的困難，終於動土，闢建「北台灣財神宗教觀光園區」。

黎清美說，從山坡地變更為宗教用地，加上建照也非常不簡單，全靠新北市政府、區公所等各單位的幫忙，幸好財神爺有「興」，也有貴人幫忙，才有圓滿的成果。

粘雪琴則指出，萬里寺廟的觀光產業興盛，這幾年發展過程中非常不容易，如今要闢建宗教觀光園區，以後對萬里觀光的發展很有幫助，可以帶來觀光人潮。但是要把大量觀光客帶進來，要有遊覽車，但現在進出的兩條道路狹窄，有建議拓寬，但困難點在於私人土地的問題，如果同意書下來， 市政府和區公所會來逐段拓寬改善。

周雅玲也說，財神宗教觀光園區的開發，可以帶動地方觀光的發展，未來在整體的觀光發展市府可以多協助地方來規畫，成為北海岸的亮點及發展。

新大廟高5層，總樓地板面積達5500平方公尺，耗資2億餘元，工程預訂760工作天，是元寶大樓為全帷幕的地標建築，未來除了可自元寶大樓眺望台灣海峽、享受北海岸山海之美外，也可在公館崙山下的台2線沿線一眼看見元寶大樓，尤其，夜間打燈後將成為北海岸新景點。

每年網路票選均名列前矛的金山財神廟，要打造一處能結合宗教與觀光的園區，規畫3期12年的建設計畫，其中第一期工程包含有新大廟、元寶大樓、慈善會館、會議室及停車場等主要設施。

北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
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北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
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北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
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北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。圖／金山財神廟提供
北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。圖／金山財神廟提供
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北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
北台財神宗教觀光園區今動土，打造北海岸觀光新亮點。記者游明煌／攝影
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