親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

內湖三屍命案！死者疑是男星親哥 背鉅額債走絕路

新北國中小學校長變革 原民放寬、進局實習、國外參訪

2020-01-05 16:14聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場，新北市教育局宣布，今年度開始國中小校長甄選儲訓制度3大重大改變，將新增第三階段「教育局實習」，並放寬原住民身分錄取分數，降低最低錄取分數10％，及儲訓課程新增參訪國外大型企業等規定。

今年候用校長甄選於去年11月底報名完畢，報名人數國小101名，國中38名，與去年報名人數國小84名，國中38名相比不減反增。

教育局指出，以往候用校長甄選僅分為筆試及口試2階段，通過口試後即可取得候用校長儲訓資格。為因應新時代快速變遷，須深入了解考生的人格特質、政策規畫、抗壓性及在行政領導與溝通技巧，將在第2階段口試完畢後新增第3階段「教育局實習」，以往也有實習但不強制。

教育局指出，實習至少為期1年，實習通過後，才取得候用校長儲訓資格。評分時，為了解考生在服務學校及局內的平時表現，納入問卷調查機制，以多元方式，提升評分甄選客觀性及公平性。此外，候用校長也必須要有隨教育局參訪國外學校、大型企業的經驗，累積國際觀。

另根據原住民族教育法規定，原住民學生人數達全校學生人數二分之一的原住民重點學校，其主任、校長，應優先聘任、遴選原住民族已具主任、校長資格者。教育局指出，若該年度筆試甄選時，無具原住民身分者錄取，新北市將放寬原住民身分最低錄取分數百分之十，假設錄取10名，將以第10名分數為基準，降低10％。

新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場。圖／新北市教育局提供
新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場。圖／新北市教育局提供
分享
新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場。圖／新北市教育局提供
新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場。圖／新北市教育局提供
分享
新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場。圖／新北市教育局提供
新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場。圖／新北市教育局提供
分享

原住民教育局

延伸閱讀

高雄市109年國中學術性向資優鑑定 提前4月...

放寬標準 公校原民生30人私校100人可設原...

原民教育師資 將納入族語老師、鐘點教師

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

韓國瑜首次掃街 支持者一路高舉國旗喊凍蒜

2020-01-05 14:29

吳思瑤黃金周衝刺選情拚連任 新世代市議員跨黨派相挺

2020-01-05 14:27

打破傳統吉普車掃街 江永昌單車拜票深入巷弄

2020-01-05 14:19

士農工商都要守護民主自由 蘇貞昌呼籲記得去投票

2020-01-05 13:57

情人節來新北3大情侶打卡點 創造浪漫回憶還可抽獎

2020-01-05 07:24

愛情水晶洞、天使之翼！新北3大「情侶打卡光雕」

2020-01-04 23:42

板橋精華地 籌建第二國民運動中心

2020-01-04 23:27

北市13社宅 編好預算遲未開工 議員批執行不力

2020-01-04 23:21

金山「財神觀光園區」 今動土

2020-01-04 22:58

板橋「地王學校」用地 空轉10年 研議活化

2020-01-04 22:53

新板特區 新府路24戶都更案啟動

2020-01-04 22:47

感念消防曾救助丈夫 新店吳女士捐贈千萬回饋消防隊

2020-01-04 22:24

北市港湖雙姝政見對壘 面對棘手交通問題各有看法

2020-01-04 19:58

北市電視政見會 腦麻候選人登台倡議 有人高唱大悲咒

2020-01-04 19:52

中山「三帥」政見發表 何景榮喝「蔣萬安礦泉水」

2020-01-04 18:17

板橋新府路貼都更字條引注目 都更處：建商將辦公聽會

2020-01-04 18:15

北市立委政見會交鋒／ 吳思瑤嗆李婉鈺別開都更芭樂票 汪志冰缺席

2020-01-04 15:35

板橋435藝術進駐計畫開始收件 延長最多可駐3年

2020-01-04 15:33

金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區 奔走8年明動土

2020-01-04 14:11

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

新莊千人彩繪燈籠 將點燈展出到2月11日

2020-01-04 11:52
看更多

熱門文章

「彰化賽車節」競賽車無牌照開上馬路 還沒比賽就GG

2020-01-04 19:13

影／總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17

高雄第一選區政見會 2女將夾攻現任邱議瑩

2020-01-04 19:04

韓國瑜首次掃街 支持者一路高舉國旗喊凍蒜

2020-01-05 14:29

國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

2020-01-04 22:26

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

2020-01-04 17:53

檢舉偷排水汙染 高雄吹哨者獲高額檢舉獎金216萬元

2020-01-04 20:23

「南科效應」發酵 台南善化人口上月破5萬

2020-01-05 09:19

填補托育補助缺口 今年起滿2歲至3歲幼兒家長都可領

2020-01-04 20:40

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11

中山「三帥」政見發表 何景榮喝「蔣萬安礦泉水」

2020-01-04 18:17

屏東二選區公辦政見會9人到齊 3人互咬火力全開

2020-01-04 17:42

被「黑」幫陳福海買票 2議員痛批網軍造謠

2020-01-05 14:25

美食新天地／吉祥餐飲 肉羹麵、滷肉飯、海蚵麵線

2020-01-04 23:07

苗栗（火旁）龍今年多1部「牽龍」 光環境來助陣

2020-01-05 07:38

綠議員拍影片質疑路平 高市府：反映以前高雄爛路太多

2020-01-05 12:02

總統下午到雲林拜拜 遭張嘉郡戰車叫陣場面緊張

2020-01-05 16:11

北市港湖雙姝政見對壘 面對棘手交通問題各有看法

2020-01-04 19:58

台開新埔雲夢山丘「艾美溫泉花園酒店」今動土開工

2020-01-05 15:40

彰化封街賽車 億元車王最拉風

2020-01-04 23:58

梅山公園梅花正開 這兩周為最佳賞花期

2020-01-05 12:06

板橋新府路貼都更字條引注目 都更處：建商將辦公聽會

2020-01-04 18:15

愛情水晶洞、天使之翼！新北3大「情侶打卡光雕」

2020-01-04 23:42

板橋精華地 籌建第二國民運動中心

2020-01-04 23:27

跟著蘇花改 一路吃喝玩樂

2020-01-04 23:50

別跑錯地方！ 桃竹苗增近200投開票所

2020-01-05 00:03

嘉義新港媽「騎島平安」環台車隊 首來台南六甲恒安宮

2020-01-04 17:22

張善政、陳建仁分別領軍車掃拜票 苗栗街頭沸騰

2020-01-05 13:48

北市電視政見會 腦麻候選人登台倡議 有人高唱大悲咒

2020-01-04 19:52

感念消防曾救助丈夫 新店吳女士捐贈千萬回饋消防隊

2020-01-04 22:24

桃市不受歡迎行道樹 陸續退場

2020-01-05 00:24

春節連假前淡季 墾丁民宿殺破盤0元搶客

2020-01-05 00:15

2020雲林首批農產出口 銷往新加坡、汶萊

2020-01-04 21:50

台南藍綠造勢「好熱鬧！」 攤商來搶賺

2020-01-05 00:19

夜宿台中國家歌劇院 首批房客回響熱

2020-01-04 23:23

影／古道「遶山花」 這群人蹲、趴、躺 紀錄花草節氣變化

2020-01-04 21:45

邱瑗：打造國家歌劇院「全齡觀眾」文化平權藝術生活

2020-01-04 22:27

情人節來新北3大情侶打卡點 創造浪漫回憶還可抽獎

2020-01-05 07:24

反1450 桃園立委候選人陳根德發起「貪食蛇車隊夜遊蘆竹」

2020-01-04 19:12

蘇花改蘇澳東澳段通車1年多 車程縮短安全提升

2020-01-05 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top