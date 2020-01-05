新北國中小學校長變革 原民放寬、進局實習、國外參訪

新北市109年度國中、小學候用校長甄選筆試今在板橋國中登場，新北市教育局宣布，今年度開始國中小校長甄選儲訓制度3大重大改變，將新增第三階段「教育局實習」，並放寬原住民身分錄取分數，降低最低錄取分數10％，及儲訓課程新增參訪國外大型企業等規定。

今年候用校長甄選於去年11月底報名完畢，報名人數國小101名，國中38名，與去年報名人數國小84名，國中38名相比不減反增。

教育局指出，以往候用校長甄選僅分為筆試及口試2階段，通過口試後即可取得候用校長儲訓資格。為因應新時代快速變遷，須深入了解考生的人格特質、政策規畫、抗壓性及在行政領導與溝通技巧，將在第2階段口試完畢後新增第3階段「教育局實習」，以往也有實習但不強制。

教育局指出，實習至少為期1年，實習通過後，才取得候用校長儲訓資格。評分時，為了解考生在服務學校及局內的平時表現，納入問卷調查機制，以多元方式，提升評分甄選客觀性及公平性。此外，候用校長也必須要有隨教育局參訪國外學校、大型企業的經驗，累積國際觀。