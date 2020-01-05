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情人節來新北3大情侶打卡點 創造浪漫回憶還可抽獎

2020-01-05 07:24聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市高灘地管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢...
新北市高灘地管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢幻的光雕裝置藝術，即日起至3月14日，都可以前來拍照打卡。圖為新月橋的「新月天使之翼」。圖／新北市高管處提供
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西洋情人節下個月將到來，新北市高灘地工程管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢幻的光雕裝置藝術，即日起至3月14日白色情人節當天，都可以前來拍照打卡，打造浪漫氣氛與美好回憶，高管處也舉辦抽獎活動，只要在2月14日前，到臉書「新北水漾」粉絲專頁留言、上傳照片，還有機會把各項獎品帶回家。

新北市高灘地管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢...
新北市高灘地管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢幻的光雕裝置藝術，即日起至3月14日，都可以前來拍照打卡。圖／新北市高管處提供
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高管處表示，淡水金色水岸廣場和辰光橋從2018年啟用至今，廣受民眾歡迎，假日的遊客人潮也是絡繹不絕，此次活動更加入絕佳求婚地景新月橋，在3個景點打造閃亮亮的主題光雕，完工前也引起民眾熱烈討論。

高管處指出，淡水金色水岸日前已搶先開跑，「耶誕雪屋」為耶誕佳節浪漫點燈，「垂星之光、點亮水岸」等裝置，也閃耀了整個淡水河畔，2020新年到來後，辰光橋的「愛情水晶洞」、新月橋的「新月天使之翼」，為新北市降臨愛的祝福，無論是情侶、朋友、家人，都非常適合前往3大打卡點，彼此祝福、擁抱，在閃爍的藝術裝置中，感受夢幻新北河濱水岸之美。

高管處說，民眾只要在展覽期間，在現場拍照打卡，並上FB粉專「新北水漾」指定貼文下方留言並上傳照片，即有機會抽中Bookniture折椅、MOGICS Coconut折折燈、電影票等好禮，讓民眾能打造浪漫回憶，還能把大獎帶回家。

新北市高灘地管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢...
新北市高灘地管理處在淡水金色水岸廣場、三重辰光橋、新莊新月橋三大情侶聖地，打造夢幻的光雕裝置藝術，即日起至3月14日，都可以前來拍照打卡。圖為辰光橋的「愛情水晶洞」。圖／新北市高管處提供
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淡水河金色水岸

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