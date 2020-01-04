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新板特區 新府路24戶都更案啟動

2020-01-04 22:47聯合報 記者江婉儀／新北報導

板橋新府路上的老舊房屋，近期有建商向市府申請推動都更，將舉辦公聽會，希望取得全體...
板橋新府路上的老舊房屋，近期有建商向市府申請推動都更，將舉辦公聽會，希望取得全體住戶同意。 記者江婉儀／攝影
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新北市板橋新板特區發展17年，但菁華地段內依然有許多30、40年舊屋，和陸續興建的新商業大樓形成強烈對比，但長期以來卻因住戶無法凝聚共識，始終無法推動都更。近期新府路終於有取得多數人共識提出申請，昨天已布置防護網施工。

板橋區新府路近期有住戶及攤商搬離、撤租，附近也貼上「本區將都更拆除，停放機車盡速遷離」字樣，引人注目。當地原有24戶居住，建商預計投入經費17億元，興建22層住商混合大廈，動工日期則要先經過公聽會、審議通過才能決定。

新北市政府都市更新處主秘李擇仁表示，建商上月提出變更申請，希望推動都更，目前需要召開公聽會、審議才能發布實施，原住戶或攤商近日先行搬離或停止營業，屬於建商和住戶私下協議或租約協定，只要不違法，市府不干涉。

李擇仁表示，以前新板特區都是老舊房屋，附近住戶認為房子是合法建築，住得好好的，不想參與區段徵收。新莊副都心等也有類似案例，導致都更推動困難。

他說，這一都更案早於2017年就核定實施，但建商調整建築規畫設計，上月才提出變更事業計畫申請，須召開公聽會取得全體住戶同意，再經審議才能實施。

目前雖有初步施工，但以防護為主，如果建商與住戶協商順利，會決定未來動工日期。板橋中山段初步計畫都更為22層樓住商混合大樓，都更前24戶，都更後可入住167戶，但實際入住戶仍須審議決定。

李擇仁指出，近年完成的其他中山段都更案曾於2013年6月、8月辦公聽會，取得住戶全數同意，投入16億元以上，改建為地上26 層、地下3層的住商混合大樓，戶數45戶，配合公聽會意見採綠建築規畫，更改設計增加綠植栽種數量。

部分原住戶表示，建商提供方案不錯，支持者越來越多；附近幾乎都是高樓大廈，相較下整排房子太老舊。希望彼此遊說爭取更多人同意推動都更，讓家人有更好的生活空間。

都更綠建築

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