板橋新府路貼都更字條引注目 都更處：建商將辦公聽會

新北市板橋新板特區菁華地段內仍有許多30、40年舊屋，和陸續興建的新商業大樓形成強烈對比，但卻因住戶無法凝聚共識，始終無法推動都更。新府路段上月起住戶及攤商陸續搬離撤租，昨天已開始拆除舊建物，預計經費17億元，興建22層新住商混合大廈，動工日期則依需經公聽會、審議通過會才會決定。

新府路附近貼上「本區將都更拆除，停放機車盡速遷離」字樣，引人注目，新北市都更處主秘李澤仁表示，因建商上月提出變更申請，該都更案需要召開公聽會、審議才能發布實施，至於原有住戶或攤商近日則搬離或停止營業，李澤仁說，住戶私下的協議或是租約協定並不清楚。

李澤仁表示，以前新板特區都是老舊房子，附近住戶認為，這些房子都是合法建築，認為住好好的，所以不想參與區段徵收，像新莊副都心等也有類似相關案例。

李澤仁說，該都更案在106年核定實施，因建商在建築規劃設計有調整，在上月提出變更事業計畫申請，需要召開公聽會、審議才能發布實施，相關計畫動工、完工時間未定，除非建商與住戶協商順利，才會決定未來動工日期。板橋中山段將都更為22層樓高的住商混用大樓，都更前24戶，都更後可入住167戶，但實際入住戶仍依審議通過後而定，估計將花費17億元。