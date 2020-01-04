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板橋新府路貼都更字條引注目 都更處：建商將辦公聽會

2020-01-04 18:15聯合報 記者江婉儀施鴻基／新北即時報導

新北市板橋新板特區菁華地段內仍有許多30、40年舊屋，和陸續興建的新商業大樓形成強烈對比，但卻因住戶無法凝聚共識，始終無法推動都更。新府路段上月起住戶及攤商陸續搬離撤租，昨天已開始拆除舊建物，預計經費17億元，興建22層新住商混合大廈，動工日期則依需經公聽會、審議通過會才會決定。

新府路附近貼上「本區將都更拆除，停放機車盡速遷離」字樣，引人注目，新北市都更處主秘李澤仁表示，因建商上月提出變更申請，該都更案需要召開公聽會、審議才能發布實施，至於原有住戶或攤商近日則搬離或停止營業，李澤仁說，住戶私下的協議或是租約協定並不清楚。

李澤仁表示，以前新板特區都是老舊房子，附近住戶認為，這些房子都是合法建築，認為住好好的，所以不想參與區段徵收，像新莊副都心等也有類似相關案例。

李澤仁說，該都更案在106年核定實施，因建商在建築規劃設計有調整，在上月提出變更事業計畫申請，需要召開公聽會、審議才能發布實施，相關計畫動工、完工時間未定，除非建商與住戶協商順利，才會決定未來動工日期。板橋中山段將都更為22層樓高的住商混用大樓，都更前24戶，都更後可入住167戶，但實際入住戶仍依審議通過後而定，估計將花費17億元。

李澤仁指出，類似的案例有近年完成的中山段都更案，在102年6月、8月舉辦公聽會，取得住戶全數同意，改建為地上26 層及地下3層的住商混用大樓，戶數45戶，花費16多億元，該棟為綠建築設計，也配合住戶公聽會意見，增加綠植栽種數量及更改設計等。

位在新府路上的老舊房屋，近期有建商向都更處申請，將舉辦公聽會，希望取得住戶協議。...
位在新府路上的老舊房屋，近期有建商向都更處申請，將舉辦公聽會，希望取得住戶協議。記者江婉儀／攝影
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新板特區發展17年，但仍有許多舊屋尚未都更，位在板橋區新府路上的大樓與老舊房屋形...
新板特區發展17年，但仍有許多舊屋尚未都更，位在板橋區新府路上的大樓與老舊房屋形成強烈對比。記者江婉儀／攝影
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板橋區新府路近期有住戶及攤商搬離、撤租，附近也貼上「本區將都更拆除，停放機車盡速...
板橋區新府路近期有住戶及攤商搬離、撤租，附近也貼上「本區將都更拆除，停放機車盡速遷離」字樣，引人注目。記者江婉儀／攝影
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