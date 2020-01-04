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為黑鷹罹難默哀 韓國瑜感慨：政府怎麼對待退休軍公教?

柯志恩成立後援會 盼捷運延伸板橋浮洲地區

2020-01-04 18:39中央社 新北4日電

中國國民黨立委候選人柯志恩。圖取自柯志恩臉書
中國國民黨立委候選人柯志恩。圖取自柯志恩臉書
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中國國民黨立委候選人柯志恩今天在板橋台北紙廠簡易公園成立浮洲後援會。因黑鷹直升機墜機事件，全體先表達致哀。她希望爭取捷運延伸到浮洲地區，藉此推動都市更新。

新北市立委第7（板橋東區61里）選區國民黨候選人柯志恩，今天成立浮洲後援會，她致詞表示，希望未來爭取捷運延伸到浮洲地區強化交通便捷，並推動都市更新與基礎建設。

柯志恩邀立委王育敏，庶民助講團文山伯、強強滾、杏仁哥站台。原定出席的新北市長侯友宜，因黑鷹直升機墜機事件取消輔選行程。

王育敏稱讚柯志恩在立法院教育委員會很專業，也是戰將，在台大校長管中閔遭「拔管」事件中挺身而出。民進黨仗著國會多數，面對自己想通過的法案，輾壓在野黨的意見，因此，不能讓民進黨國會過半。

文山伯認為，過去標榜「清廉、勤政、愛鄉土」的民主進步黨，如今卻違背理想而腐化。民進黨區域立委只聽黨意不聽民意。他不希望年輕人的未來是負債、沒有希望的，因此，努力站出來喚醒年輕人。

杏仁哥表示，國民黨總統候選人韓國瑜真誠、認真、打拚，為高雄人做事，連水溝小事都能做好。

強強滾批評民進黨從過去有理念的政黨，得到政權後就變質。現在，是翻轉與改變的時刻到了，希望韓國瑜進總統府，讓柯志恩留在國會。

新北市議員劉美芳推薦柯志恩是優秀的教育立委，協助解決浮洲火車站漏水和空調問題，真正替鄉親熱心服務。另外，後援會舉辦青菜愛心義賣，鼓勵大家以銅板價做愛心，將賣菜所得全捐給創世基金會。

民進黨韓國瑜柯志恩2020選舉2020選舉新北市立委

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