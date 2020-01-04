政見會交鋒／ 吳思瑤嗆李婉鈺別開都更芭樂票 汪志冰缺席

立委選舉台北市公辦政見發表會今登場，第一選區一邊一國行動黨推薦候選人李婉鈺第一個說明政見，不過，李婉鈺花了不少篇幅與現任民進黨立委吳思瑤交鋒，也點名國民黨候選人汪志冰，包括指控吳思瑤在立院「一人按了四位立委席次的投票燈羞辱民主制度」、「沒有本土價值跟親中人士往來密切」等；吳思瑤表示她非常遺憾李婉鈺花了大量的時間在做政治口水不實的批評，針對各項惡質的抹黑批評，她不會浪費時間再次進行回應，也對汪志冰缺席此次政見發表會表達遺憾，表示汪忙於競選，並沒有履行善盡的職責。

李婉鈺一上台就質疑吳思瑤，民意代表幹10幾年，沒有協助過處理過任何一間的海砂屋？隨後指控吳思瑤在立院幫別的立委按議事燈，與親中人士來往密切，並表示蔡英文總統被派系軟性綁架，新潮流人馬壟斷台灣政壇和國營事業，她身為民主進步黨以前的同志，非常不捨。

李婉鈺也問吳思瑤和汪志冰，北投的海砂屋、還有這麼多的老舊建築，為何你們兩位不聞不問，也從來不協助改善？強調如果你們兩位不想做，沒關係，李婉鈺來做，而且她保證做得到。另問汪志冰，她是效忠中國還是效忠台灣？是否支持九二共識、一國兩制與這次國民黨的不分區立委名單？

李婉鈺並說，她是建築跟都市計畫的專業，這將是她最大的政見，提高基準容積率，讓大家能夠一坪換一坪，再加百分之三十的公設與一個車位，用容積移轉政府一定做得到，海砂屋是屬於危險建築，不應該還要百分之百住戶同意，應該要立即重建等。

汪志冰今未參加政見發表會，吳思瑤表示她今天負責任的站上公辦政見會發表台，負責地向大家提出過去、現在、未來的政績與政見，她非常遺憾另外一位候選人（汪志冰）今天忙著選舉造勢，沒有履行身為一個候選人應當善盡的職責，表示汪志冰女士應當向選民說聲抱歉，她也非常遺憾上一位政見發表的候選人（李婉鈺）花了大量的時間在做政治口水不實的批評，針對各項惡質的抹黑批評，她不會浪費時間，也不會再次進行回應。