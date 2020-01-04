親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

政見會交鋒／ 吳思瑤嗆李婉鈺別開都更芭樂票 汪志冰缺席

2020-01-04 15:35聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

立委選舉台北市公辦政見發表會今登場，第一選區一邊一國行動黨推薦候選人李婉鈺第一個說明政見，不過，李婉鈺花了不少篇幅與現任民進黨立委吳思瑤交鋒，也點名國民黨候選人汪志冰，包括指控吳思瑤在立院「一人按了四位立委席次的投票燈羞辱民主制度」、「沒有本土價值跟親中人士往來密切」等；吳思瑤表示她非常遺憾李婉鈺花了大量的時間在做政治口水不實的批評，針對各項惡質的抹黑批評，她不會浪費時間再次進行回應，也對汪志冰缺席此次政見發表會表達遺憾，表示汪忙於競選，並沒有履行善盡的職責。

李婉鈺一上台就質疑吳思瑤，民意代表幹10幾年，沒有協助過處理過任何一間的海砂屋？隨後指控吳思瑤在立院幫別的立委按議事燈，與親中人士來往密切，並表示蔡英文總統被派系軟性綁架，新潮流人馬壟斷台灣政壇和國營事業，她身為民主進步黨以前的同志，非常不捨。

李婉鈺也問吳思瑤和汪志冰，北投的海砂屋、還有這麼多的老舊建築，為何你們兩位不聞不問，也從來不協助改善？強調如果你們兩位不想做，沒關係，李婉鈺來做，而且她保證做得到。另問汪志冰，她是效忠中國還是效忠台灣？是否支持九二共識、一國兩制與這次國民黨的不分區立委名單？

李婉鈺並說，她是建築跟都市計畫的專業，這將是她最大的政見，提高基準容積率，讓大家能夠一坪換一坪，再加百分之三十的公設與一個車位，用容積移轉政府一定做得到，海砂屋是屬於危險建築，不應該還要百分之百住戶同意，應該要立即重建等。

汪志冰今未參加政見發表會，吳思瑤表示她今天負責任的站上公辦政見會發表台，負責地向大家提出過去、現在、未來的政績與政見，她非常遺憾另外一位候選人（汪志冰）今天忙著選舉造勢，沒有履行身為一個候選人應當善盡的職責，表示汪志冰女士應當向選民說聲抱歉，她也非常遺憾上一位政見發表的候選人（李婉鈺）花了大量的時間在做政治口水不實的批評，針對各項惡質的抹黑批評，她不會浪費時間，也不會再次進行回應。

不過，吳思瑤除了說明她任期內推動的各項法案與地方建設之外，她也特別說明，表示李婉鈺說海砂屋很重要，請她作好功課，台灣第一個海砂屋在台北市，十年磨一劍完成更新，適用新的建築法規，就是吳思瑤努力十年的天母鳳凰華夏的案例，是海砂屋的成功案例，更是台灣的第一例。也強調今年是都更元年，我們修了都更三法，陸續達到5百案的都市更新案，也是過去的10倍，這是立法院努力的成績，「請大家不要開太多都更芭樂票」。

立委選舉台北市公辦政見發表會今登場，第一選區民進黨立委吳思瑤說明政見。圖／取自北...
立委選舉台北市公辦政見發表會今登場，第一選區民進黨立委吳思瑤說明政見。圖／取自北市選舉委員會直播
分享
立委選舉台北市公辦政見發表會今登場，第一選區一邊一國行動黨推薦候選人李婉鈺第一個...
立委選舉台北市公辦政見發表會今登場，第一選區一邊一國行動黨推薦候選人李婉鈺第一個說明政見。圖／取自北市選舉委員會直播
分享

李婉鈺吳思瑤汪志冰2020選舉2020選舉台北市立委政見發表會

延伸閱讀

影／士北政見發表會 李婉鈺、吳思瑤相敬如「冰...

影／府前升旗朱帶隊扮母雞 汪志冰穿H外套被阻...

民進黨駁斥李婉鈺「偽造資訊、混淆視聽」 要求...

批吳思瑤搞棄保 李婉鈺唱「水潑落地難收回」反...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區 奔走8年明動土

2020-01-04 14:11

板橋435藝術進駐計畫開始收件 延長最多可駐3年

2020-01-04 15:33

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

新莊千人彩繪燈籠 將點燈展出到2月11日

2020-01-04 11:52

YouBike2.0 15日起台大、公館試辦

2020-01-04 00:00

周末逍遙遊／金山地瓜園 體驗焢窯、逛故事館

2020-01-03 23:59

躍上小巨蛋前哨站 北流表演廳16日受理申請

2020-01-03 23:58

紓解塞車 汐止吉林街拓寬

2020-01-03 23:54

增強長輩肌耐力 士林老人日照中心 優先引進環狀運動器材

2020-01-03 23:29

成功中繼市場 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 23:21

工業區立體化 公益空間容獎放寬 新北預計4月底上路

2020-01-03 22:44

寒冬送暖 淡水緣道觀音廟捐廿萬做公益

2020-01-03 21:50

淡水捷運牆面重整 在地居民彩繪創作

2020-01-03 21:49

地方送愛心 瑞芳四腳亭弱勢戶好過年

2020-01-03 21:49

新店中山公園增添浪漫 打造求婚聖地

2020-01-03 21:48

元旦摸黑偷漁貨 富基漁港整籃被拿走

2020-01-03 21:47

千人勞工遊行明天展開 北市警交管看這裡

2020-01-03 17:55

北市選舉公報出爐 有人8字政見、有人要打敗「？」

2020-01-03 17:39

新北失業勞工子女就學差額補助申請開跑 2月17日截止

2020-01-03 15:32

YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

2020-01-03 14:53

這間學校全新彩色跑道啟用 學生讚漂亮又舒適

2020-01-03 14:08

迪化年貨大街10日登場 北市提前辦防災演習

2020-01-03 14:01

新北年終大掃除誓師表揚金質公廁 邀民眾提前除舊布新

2020-01-03 13:30

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

柯文哲視察成功市場改建 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 12:27

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

紓解塞車之苦 汐止吉林街路面加寬今開放使用

2020-01-03 11:31
看更多

熱門文章

38年前跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

2020-01-03 20:39

被丟包西班牙 台東漁工歸鄉路走了38年

2020-01-03 18:06

梅花開了！元月4日與5日六龜泡湯賞花有免費接駁車

2020-01-03 20:15

台南造勢喊破5萬人 蔡育輝「韓國瑜沒贏怎麼可能？」

2020-01-04 15:39

桃市府擬延伸中平路上國道2號 交通部政次：水到渠成

2020-01-03 17:51

台中11測站達紅色警戒 盧秀燕發文稱大氣擴散不佳影響

2020-01-04 11:50

恆春半島公教好「薪」情 元旦起納偏遠月加3090元

2020-01-03 17:13

南投醫院升格區域醫院 掛號費不漲門診一次320元

2020-01-03 20:53

金門縣府推出微信公眾號 民眾若在大陸有事可諮詢

2020-01-03 20:55

破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2020-01-04 12:15

金門首例「龍鳳胎」牛 良金牧場分享喜悅明推優惠

2020-01-03 22:22

影／台南歸仁親子悠遊館啟用 黃偉哲承諾持續廣設

2020-01-03 20:53

胡蘿蔔故鄉一場冬雨損失慘 台南爭取現金救助

2020-01-03 20:16

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

打造城市景觀亮點 頭份竹南雙城慢行綠網工程動土　  

2020-01-03 22:43

草莓季來臨！桃園觀音新增上千坪智慧溫室草苺園

2020-01-03 17:36

千人勞工遊行明天展開 北市警交管看這裡

2020-01-03 17:55

台中空氣品質紅色警戒 洪慈庸、楊瓊瓔互批

2020-01-04 12:19

梅花染白六龜 賞花專車啟動

2020-01-03 23:01

幸福巴士到基隆牙醫師幫洗牙 長輩：刷牙幾十年都刷錯

2020-01-04 09:59

北市選舉公報出爐 有人8字政見、有人要打敗「？」

2020-01-03 17:39

私房景點／宜蘭新護城河 垂柳花草好療癒

2020-01-03 23:17

蘇花改將通車 花蓮公布春節疏運

2020-01-03 23:50

桃市發展中路地區 爭取增設國2匝道

2020-01-03 23:34

躍上小巨蛋前哨站 北流表演廳16日受理申請

2020-01-03 23:58

百元年菜開賣 佛心攤商堅持7年不漲價省錢過好年

2020-01-04 13:11

金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區 奔走8年明動土

2020-01-04 14:11

台南民治市民廣場音樂會 首邀曾上春晚的古箏樂團演出

2020-01-04 09:44

109高雄市中運世運主場館開幕 17項、4千多名選手較勁

2020-01-03 17:55

台鐵海線還有8段單軌 雙軌高架化看法分歧

2020-01-03 23:32

YouBike2.0 15日起台大、公館試辦

2020-01-04 00:00

紓解塞車 汐止吉林街拓寬

2020-01-03 23:54

追分成功雙軌通車 每天運能可26列次

2020-01-03 23:14

黑鷹失事綠台中造勢取消 選前之夜補辦蔡英文視訊連線

2020-01-04 15:37

影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」

2020-01-04 16:21

基隆新生兒借書證 「像鋼彈機器人」好魔幻

2020-01-03 23:59

超高車硬闖鳳鼻明隧道 依影像究責

2020-01-03 23:57

台東鸞山梅花盛開 梅農擔心蜜蜂少

2020-01-04 11:52

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

影／衛武營擁亞洲最大規模管風琴 邀天后跨國共製專輯

2020-01-03 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top