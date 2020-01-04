板橋435藝術進駐計畫開始收件 延長最多可駐3年

新北市文化局板橋435藝文特區2020年藝術進駐計畫即日起開始徵件，這次徵件因應435租約到2023年期滿，進駐時間從原本最長2年，延長到最長達3年，計畫收件至1月31日截止，1月10日將在板橋435辦理說明會。

435藝術進駐2013年起開始辦理，至今已有197組藝術家進駐。文化局文化設施科長陳玉書表示，該地是台北市府所有，新北市2012年和北市簽約1年，約滿後2013年簽約5年，2018年再簽5年，到2023年將期滿，以往進駐採「1+1」，一年後評審過可延1年；這次因應租約到3年後期滿，改為「2+1」。

陳玉書說，雖然2023年將期滿，但雙北市會談後續是否簽約，目前還沒談。他指出，現在有約60組藝術（團隊）進駐，到今年3月約滿，今年新的一批將在此後入駐。

板橋435藝文特區表示，歡迎多元文化或計畫型的藝術創作者加入行列，盼藝術家集結可激盪藝術創作的生命力與延續力。