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板橋435藝術進駐計畫開始收件 延長最多可駐3年

2020-01-04 15:33聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市文化局板橋435藝文特區2020年藝術進駐計畫即日起開始徵件，這次徵件因應435租約到2023年期滿，進駐時間從原本最長2年，延長到最長達3年，計畫收件至1月31日截止，1月10日將在板橋435辦理說明會。

435藝術進駐2013年起開始辦理，至今已有197組藝術家進駐。文化局文化設施科長陳玉書表示，該地是台北市府所有，新北市2012年和北市簽約1年，約滿後2013年簽約5年，2018年再簽5年，到2023年將期滿，以往進駐採「1+1」，一年後評審過可延1年；這次因應租約到3年後期滿，改為「2+1」。

陳玉書說，雖然2023年將期滿，但雙北市會談後續是否簽約，目前還沒談。他指出，現在有約60組藝術（團隊）進駐，到今年3月約滿，今年新的一批將在此後入駐。

板橋435藝文特區表示，歡迎多元文化或計畫型的藝術創作者加入行列，盼藝術家集結可激盪藝術創作的生命力與延續力。

板橋435藝文特區指出，本期「藝術進駐計畫」注入了現駐藝術家對於板橋435的期望 ，透過論壇、藝術家聯展等讓聚落共好，這次希望更多跨國、跨領域藝術家申請投件，讓435成為無國界的藝術樂園。

新北市文化局板橋435藝文特區供藝術家進駐。圖／板橋435藝文特區提供
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新北市文化局板橋435藝文特區供藝術家進駐。圖／板橋435藝文特區提供
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藝術家藝文特區

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