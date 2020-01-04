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金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區 奔走8年明動土

2020-01-04 14:11聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市金山財神廟為闢建「北台灣財神宗教觀光園區」，自2011年起，向新北市政府申辦的新大廟興辦事業計畫，歷經8年努力，第一期工完成審查程序，明天正式舉行興工奏表動土大典，為金山財神廟開啟了新的里程碑，第一期工程包含有新大廟、元寶大樓、慈善會館、會議室及停車場等主要設施。

金山財神廟指出，新大廟園區樓高5層，總樓地板面積達5500平方公尺，耗資2億餘元，工程預訂760工作天，最受注目的是元寶大樓，為全帷幕的地標建築，未來除了可自元寶大樓眺望台灣海峽、享受北海岸山海之美外，也可在公館崙山下的台2線沿線一眼看見元寶大樓，尤其，夜間打燈後，完工後將成為北海岸新景點。

金山財神廟表示，在奠定北台灣的財神靈驗度及知名度之後，為開創新的宗教教化格局，努力朝打造一處能結合宗教與觀光的園區而努力，提供年輕人、全台信眾更周到的軟硬體服務，由管委會主任委員郭義彥領導的團隊規畫3期12年的建設計畫，其中第一期工程包含有新大廟、元寶大樓、慈善會館、會議室及停車場等主要設施。

因受限於山坡保育區的用地開發，因此在水土保持計畫、加強山坡地審查及建照申請等程序均較繁複而延宕了多年，所幸經財神廟團隊技師群及市政府各局處協助克服重重困難，終於要展開動土大典，為「財神宗教觀光園區」揭開序曲。

明天的動土大典，9點起鼓，12點15開始動土儀式，除按傳統科儀由法師群呈天奏表及舞獅神將表演慶賀之外，並由曾任榮譽主任委員的楊子敬、主任委員郭義彥、慈善會理事長黎清美、主持師父黃寶治邀請各界貴賓，一起持金鏟子舉行動土儀式。

金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區，奔走8年明動土。圖／聯合報系資料照
金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區，奔走8年明動土。圖／聯合報系資料照
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金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區，奔走8年明動土。圖／聯合報系資料照
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金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區，奔走8年明動土。圖／金山財神廟提供
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金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區，奔走8年明動土。圖／金山財神廟提供
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