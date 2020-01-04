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新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北環境稽查重案組等單位昨天傍晚破獲三峽一處非法土資場，業者偽裝買賣花土躲避查緝，但環保稽查員發現場內土石方運送單填寫不完整，依違反廢棄物處理法告發，最重可罰30萬元；工務局也針對載運路線不符及流向證明文件填寫不確實，將依建築法開罰，最重可勒令停工。載運的駕駛承認來源是板橋國慶路工地，載到三峽傾倒可節省清運費用，獲得差價利潤。

警察局、環保局及工務局聯手查獲的非法土資場是位在三峽區紫微路的「垚森工程行」，平日就經常有運送土石方車輛進出，被民眾檢舉後，環保稽查重案組已著手監控。

環保局表示，昨天傍晚接獲民眾通報，得知場內有數輛載運土石方的車輛聚集傾倒，環保稽查員馬上會同員警趕往現場，當場查獲2輛砂石車正準備傾倒土石。稽查員即要求司機出示清運聯單，比對後發現運送單填寫不完整，而且清運路線不符，當場告發。

起初有駕駛不肯交代來源，聲稱「要扣車就扣車」，但稽查員同時通報工務局依其他聯單產源地點前往稽查，最後終於承認來源是板橋國慶路一處工地。稽查員與員警押送駕駛把剩餘土石方載回原工地，工地人員喊冤並表示，雖委託駕駛載運土石方，但都向工務局申報、購買土石方運送單，非法傾倒純屬駕駛個人行為。

不過工務局表示，工地有監督管理責任和申報義務，剩餘土石方載運路線與實際不符，流向證明文件也未確實填寫，違反建築法規定，依法可開罰，最重可勒令停工。

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒，工地最重可能被勒令停工。圖／環保局提供
新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒，工地最重可能被勒令停工。圖／環保局提供
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新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒，被市府查獲。圖／環保局提供
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新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒，被市府查獲。圖／環保局提供
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國慶建築警察

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