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新莊千人彩繪燈籠 將點燈展出到2月11日

2020-01-04 11:52聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新莊區公所今天提早辦元宵千人彩繪創意燈籠活動，延續17年來的傳統活動，一早就吸引大批人參與。市長侯友宜在大燈籠寫下「新北點亮、共創未來」，期許未來新北面臨重大發展時刻時，都能合作無間。

今早天氣轉好，不少家長帶著孩子到新莊文化藝術中心參加燈籠彩繪，活動雖號稱千人，但事先報名400人，現場100名額，共500人參加，場中還有可參加「柿柿如意」把家居襪變成春節吊飾，也可拓印年曆及紅包袋。

市議員黃林玲玲、陳明義、鍾宏仁、民政局長柯慶忠等人都參加。許多家長陪著孩子彩繪，甚至在旁看得手癢自己拿起畫筆上陣。現場充滿賀節音樂，喜氣洋洋。

侯友宜到場時，眾人爭相和他打招呼、拍照。侯友宜說，早年有「一府二鹿三新莊」說法，新莊很早就開發，非常重視傳統文化，黃林玲玲擔任市長時推出千人創意彩繪活動，一直延續迄今，他到新北9年參加5次，覺得是個親子樂活的好活動，彩繪燈籠後拿回家掛著，看了就開心。

市民張祈德說，他每年都帶家人參加燈籠彩繪活動，自己畫出的燈籠或許沒那麼好看，但掛在家裡感覺就是不一樣，即使元宵後也不會拿下來。

新莊區公所表示，這是新莊今年「歡喜迎春鼠來寶」的系列活動第一炮，17、18日還有「名家揮毫送春聯」，以大師墨寶為民眾住家添喜氣；過年後2月8日有「佳節樂活遊廟街」活動，邀請大家一起踩街慶團圓。眾人彩繪的燈籠會先在文化藝術中心點燈展出，直到2月11日。

民眾聚精會神彩繪自己的燈籠。記者施鴻基／攝影
民眾聚精會神彩繪自己的燈籠。記者施鴻基／攝影
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民眾聚精會神彩繪自己的燈籠。記者施鴻基／攝影
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民眾聚精會神彩繪自己的燈籠。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜（右七）等人舉彩繪燈籠提早向市民賀節。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右七）等人舉彩繪燈籠提早向市民賀節。記者施鴻基／攝影
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民眾聚精會神彩繪自己的燈籠。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜（右一）為燈籠題字，寫下「新北點亮、共創未來」。記者施鴻基／攝影
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侯友宜新北

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