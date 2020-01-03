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工業區立體化 公益空間容獎放寬 新北預計4月底上路

2020-01-03 22:44聯合報 記者魏翊庭／新北報導

行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，依廠商建議放寬調整獎...
行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，依廠商建議放寬調整獎勵內容，新北市決定修法，預估4月底可通過。 圖／聯合報系資料照片
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行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，依廠商建議放寬調整獎勵內容如能源管理容積計算及捐贈公益空間免計容積。新北市府預計4月底修好都市計畫法新北市施行細則，屆時改用新制，公告實施前仍按舊制處理。

中央調整部分包括能源管理容積勵獎項目，原本「ISO能源管理」上限1％、「屋頂太陽光電」上限2％及「建築整合設備」上限2％；調整後只有「ISO能源管理」及「屋頂太陽光電」兩項，上限各為2％及3％，能源管理總項仍維持最高5％容獎。

另外，針對捐贈空間或繳回饋金項目，基準容獎上限30%，原本中央版捐贈公益空間採「捐1得1」公式，例如原本有100坪，捐贈公益空間可捐15坪、領回15坪；新制放寬為捐贈公益空間30%免計容積，上限30％維持不變，等同可捐30坪、領回30坪，增加一倍。

市府從去年12月25日起陸續召開立體化說明會。經發局補充，新北市在中央舊版法規時期採用標準就優於全國，基準容積上限30%，但其中捐贈公益空間20％免計容積，相當於捐25坪，領回25坪。

去年7月受理至今，經發局統計已審理立體化通過17案，申請土地面積共6.37公頃，增加樓地板面積2萬2600平方公尺，投資金額約119億元，預計可提供超過9158個就業機會及創造約554億7300萬元產值。

行政院建築

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