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千人勞工遊行明天展開 北市警交管看這裡

2020-01-03 17:55聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

桃園市產業總工會「表達人民意見勞工遊行」明早10時展開，轄區警在八德路二段（建國北路至遼寧街）交管，時間至下午3時，呼籲用路人提前改道行駛，避免造成塞車

中山分局表示，這次遊行申請人數1000人，明將分階段彈性管制，公車不停靠進安公園、中影八德大樓站，用路人應提前在建國北路、復興北路，改道行駛長安東路或市民大道。

中山分局指出，管制期間將加強周邊指揮疏導，遊行開始後，將管制龍江路、長安東路及松江路，用路人應避免行經，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，或是耽誤行車時間。

中山分局明天早上10時在八德路二段（建國北路至遼寧街）進行交管。圖／警方提供
中山分局明天早上10時在八德路二段（建國北路至遼寧街）進行交管。圖／警方提供
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塞車中影

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