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新北失業勞工子女就學差額補助申請開跑 2月17日截止

2020-01-03 15:32聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

108學年度第1學期起，新北失業勞工經勞動部發給「失業勞工子女就學補助」，即日起至2月17日可比照軍公教補助額度，再向市府勞工局申請差額補助，就讀私立大專院校失業勞工子女，連同勞動部補助金額，合計最高可領3萬5800元，讓失業勞工子女就學補助可比照軍公教子女。

新北市首次生活扶助補助受理期間從本月2日起至2月17日止，郵戳為憑。凡設籍新北市4個月以上，子女就讀國內私立大專校院，且通過勞動部核准補助的非自願離職失業勞工，失業達1個月以上並經核付失業給付，都可提出申請。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞動部提高失業勞工子女就學補助金，新北市去年修正「失業勞工子女生活扶助補助要點」，改採「差額補助」。依「全國軍公教員工待遇支給要點」所訂補助標準，凡就讀私立大專院校失業勞工子女，勞動部補助2萬4千元，新北再補助1萬1800元；就讀公立大專院校因勞動部補助金額和軍公教子女教育補助金額相同，不另提供補助。

勞動部失業子女就學補助於去年10月14日截止受理，政府比對是否重複請領後，將於本月中旬寄發審核結果。到時候持勞動部准許補助審核結果通知單影本，再填具申請書、領據及檢附108學年第1學期學費收據影本、金融機構存摺影本，即可向勞工局申請差額補助。

新北失業勞工子女就學差額補助申請開跑，2月17日截止，合併同勞動部補助，最高可領...
新北失業勞工子女就學差額補助申請開跑，2月17日截止，合併同勞動部補助，最高可領3萬5800元。圖／新北市勞工局提供
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失業勞動部新北

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