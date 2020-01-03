YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

台北市前年開始研擬「微笑單車2.0計畫」，將車柱輕量化，並在新車新增車機，提供電子支付等功能，北市交通局今宣布，本月15日起3個月於捷運公館站、台大校園周邊地區先行試辦，開放民眾體驗YouBike2.0，後續視試辦結果，評估設置至全市可行性。

YouBike微笑單車自民國100年於北市上路，交通局說明，此次2.0計畫試辦範圍內提供102站，共約1800個車柱，投放500輛新車，供公館地區民眾騎乘，採車機及輕樁設計概念，降低設站限制，其中新車上的車機具備文字顯示功能，還能使用QRcode掃碼租車，未來民眾借還車都可經由車機完成。

租車方面，1.0版的既有會員，無需再次註冊即可借車，租車費率也與1.0版相同，轉成、定期票和敬老卡等優惠也維持不變，而民眾若要以QRcode掃碼租車，可下載YouBike2.0官方APP，綁定信用卡後，便可輕鬆完成付款。

交通局指出，北市的公共自行車在106年底達全市400站、1萬3072輛車，每站平均服務半徑為200至500公尺，服務範圍涵蓋北市平原面積90%以上，也就是說，民眾平均只要步行5至10分鐘，就可抵達租車站。

YouBike2.0則再升級，解決1.0版車柱要銜接市電的問題，改採輕樁車柱，不僅設站成本降低，還可提升設站密度，讓更多民眾享受租車服務，交通局預計，若2.0計畫可行，未來將增設至2000站。