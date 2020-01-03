新北年終大掃除誓師表揚金質公廁 邀民眾提前除舊布新

新北市環保局今天在板橋介壽公園辦「109年度年終大掃除誓師大會暨108年度公廁金質獎頒獎典禮」，局長程大維帶里長、志義工們高呼「大家相揪來打掃，環境舒適過好年」，邀請市民開始年終大掃除，除舊布新；同時表揚44名金質獎績優與15個特優場所認證單位。

再過3周就是農曆新年，每逢春節前，家家戶戶都會大掃除，環保局清潔隊因應民眾需求會加強垃圾清運。農曆年前垃圾清運需求將大幅增加，廢棄大型家具清運須於本月16日前申請，17日至24日將著重加強收運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容等工作；春節期間垃圾清運大年初一至初三停收3天，28日起全市恢復正常。

程大維說，新北市今天宣布109年終大掃除活動開跑，鼓勵民眾和環保局一起除舊布新，提前大掃除，幫助清潔隊分散清運量，減少工作負擔。

今天邀請「家適美居家清潔」教師許貴記與民眾分享清潔小撇步，針對廚房、浴室、窗戶等令人頭痛的角落提供省力又快速見效的清潔方式。現場也設置「狗便防治」、「資源回收分類宣導」、「菸蒂環境教育」、「堆肥體驗」及「綠色消費推廣宣導」等主題宣導攤位，遊戲互動，寓教於樂。

程大維另表示，公廁是城市門面，乾淨公廁能提升城市形象，今天表揚108年度公廁金質獎績優單位，肯定對公廁品質的用心與努力。

其中獲「休閒遊憩組」金質獎的淡水紅毛城，以特有紅磚外牆打造古色古香建築外型，公廁內建築物鏤空，採光良好，一改公廁陰暗潮濕印象，還設置廁間省水裝置，便斗、廁間及入口幕簾融入「1884滬尾系列活動」，如廁民眾可順便了解歷史文化，設計極具巧思。