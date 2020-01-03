親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

迪化年貨大街10日登場 北市提前辦防災演習

2020-01-03 14:01中央社 台北3日電

台北市迪化年貨大街10日登場，為確保民眾購物環境，消防局今天提前在迪化街辦理防災演習，模擬攤商延長線因電線短路引發火警，最後在民眾、店家及消防員合作下滅火。

消防局發布新聞稿表示，迪化年貨大街10日登場，為期14天，為讓民眾安心買年貨過好年，特別在年貨大街開賣前，先辦理防災宣導及救災演習。

消防局指出，演習模擬情境是假設永樂市場前的攤商使用延長線，導致電線短路，讓攤架起火，火勢擴大延燒至永樂市場內；演練項目包含民眾119視訊APP報案、疏散及初期滅火、傷患救護等，盼透過演習提供民眾火災初期應變技巧，強化消防員火災部署搶救效能。

消防局統計，去年1月至11月，台北市共發生1968起火災案，建物火災有1498件，起火原因分別為爐火不慎、電氣因素、亂丟菸蒂最多，呼籲民眾裝住宅用火災警報器，遇火警時，才能及早應變逃生。

消防局呼籲，民眾使用爐火應牢記人離火熄，並注意防範電氣火災，像用電量較大電器避免共用延長線或插座、電器不使用時應拔下插頭、不要綑綁延長線及電線、常清理插座間塵埃和注意是否有焦黑泛黃狀況、插座和延長線旁不要擺放可燃物、購買檢驗合格安全標章家電。

年貨大街火災演習

延伸閱讀

北市政風處找不到卡神 柯文哲：她一定會潛逃出...

45年前陸軍總司令演習 于豪章摔成癱瘓

自稱目擊黑鷹直升機墜落 消防局：他的說法待查...

桃園市熱水器遷移更換 最高補助1萬2 中低收...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

柯文哲視察成功市場改建 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 12:27

YouBike2.0上路！ 1月15日台大、公館站周邊試辦

2020-01-03 14:53

這間學校全新彩色跑道啟用 學生讚漂亮又舒適

2020-01-03 14:08

新北年終大掃除誓師表揚金質公廁 邀民眾提前除舊布新

2020-01-03 13:30

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

超高還硬闖鳳鼻明隧道 公路總局：將依監視影像究責

2020-01-03 12:04

紓解塞車之苦 汐止吉林街路面加寬今開放使用

2020-01-03 11:31

台北市政首場秀 南港綠廊拚3年內完工

2020-01-03 00:20

停車場髒亂4小時內未清理 北市要罰

2020-01-03 00:09

內湖影視音園區 議會3但書通過 50年權利金最低14億

2020-01-03 00:09

中大型寵物車廂 北捷假日試辦

2020-01-03 00:09

「開出隧道短於29秒就開罰」辛亥隧道抓超速 首日300多張罰單

2020-01-03 00:01

捷運永安市場、頂溪站 中永和「蛋黃區」

2020-01-02 23:48

新北房市去年交易6萬棟 5年新高

2020-01-02 23:43

貢寮區元旦升旗 新年第一餐吃鮑魚粥

2020-01-02 19:46

東北角弱勢學子獲慈善協會捐助 鼓勵向上進步

2020-01-02 19:46

汐止國泰醫院候車亭完工 尚缺動態顯示

2020-01-02 19:45

扶輪社守護金山區 捐救護器具教學設備

2020-01-02 19:44

三芝公共托育中心啟用 雙薪家庭育兒福音

2020-01-02 19:44

內湖影視音園區議會通過 50年地上權權利金14億

2020-01-02 18:01

遭占多年 新店三民路旁國有地綠美化

2020-01-02 16:59

「倒垃圾是為遇見你」 新北環保袋會撩妹

2020-01-02 15:13

讓停車場變乾淨 北市推清潔自主管理

2020-01-02 14:35

新北華麗歌廳秀 四代同堂重溫當年風華

2020-01-02 14:32

勞動事件法上路案量恐爆增 新北地院聘151人

2020-01-02 14:07

新北歡樂耶誕城落幕 市府統計618萬人次再創新高

2020-01-02 13:14

新北企業托育補助 最高3百萬元

2020-01-02 12:04
看更多

熱門文章

遭占多年 新店三民路旁國有地綠美化

2020-01-02 16:59

10年苦難將盡 南橫公路祈求通車平安　

2020-01-02 20:08

楊瓊櫻語帶哽咽同感哀慟 和馬英九均取消晚間造勢

2020-01-02 18:17

「開出隧道短於29秒就開罰」辛亥隧道抓超速 首日300多張罰單

2020-01-03 00:01

斥資5.3億元 台南下營南外環道完工「串聯溪北8區交通」

2020-01-02 19:53

新春大紅包 花蓮代理教師改採學歷敘薪

2020-01-02 17:26

八德新打卡景點！ 不鏽鋼條製成小島還有4隻水牛

2020-01-02 18:21

台中知名麵店改節能鍋具 瓦斯費月省萬餘元

2020-01-02 17:43

「倒垃圾是為遇見你」 新北環保袋會撩妹

2020-01-02 15:13

南投蜜棗大減產近7成 農民望棗苦嘆「難過年了」

2020-01-02 17:52

偶戲宗師黃海岱120歲冥誕 8旬黃俊雄獻藝為父祝壽

2020-01-02 18:17

石門水庫、角板山 梅花綻放

2020-01-02 23:12

花東鄉民返鄉投票「0元」住日暉！用餐加碼再贈泡湯

2020-01-02 18:06

為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

2020-01-02 20:52

鄭文燦也要幫雲林賣花生 他說：桃園食品廠全國最多

2020-01-02 23:10

內湖影視音園區議會通過 50年地上權權利金14億

2020-01-02 18:01

台鐵海線全雙軌行不行 居民抱怨單軌多班次少運能不足

2020-01-03 10:08

捷運永安市場、頂溪站 中永和「蛋黃區」

2020-01-02 23:48

花蓮代理教師改採學歷敘薪 碩士級1年加薪10萬

2020-01-02 23:59

新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14

滯留西班牙38年阿美族陳炯明 終於收到證件將返台

2020-01-03 14:27

國旅秋冬遊補助延到1月底 基隆加碼送扭蛋雨衣

2020-01-02 16:52

行駛路肩又轉回主道 當心挨罰

2020-01-02 22:41

桃園市熱水器遷移更換 最高補助1萬2 中低收入優先

2020-01-02 16:30

台北市政首場秀 南港綠廊拚3年內完工

2020-01-03 00:20

景觀大道 南投139丙線今通車

2020-01-02 23:37

世界數學錦標賽摘1銀1銅1優勝 僑泰學生獲立院表揚

2020-01-02 20:08

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

水公司一區處長交接 蔡適應爭取4年18億改善高地供水

2020-01-02 15:20

疑天冷死亡小石虎將製成標本 放置火炎山生態館

2020-01-02 19:29

影／台南第二大永康抽水站啟用 可減少永康安南區淹水

2020-01-02 15:21

走上樓梯就看見柳依蘭 「血觀音」最吸睛畫作出自她

2020-01-02 19:51

台酒贊助高雄餐旅大學教學用酒 廚藝師生用於料理發想

2020-01-02 19:54

YouBike2.0 公館1/15起試辦3個月

2020-01-03 12:08

高雄勞資糾紛喊告先來這 雄院調解中心曝光

2020-01-02 23:12

超高還硬闖鳳鼻明隧道 公路總局：將依監視影像究責

2020-01-03 12:04

愛河變色史落落長 高市府在沿岸3處設水色變化解說牌

2020-01-02 18:42

宜蘭龍潭湖新亮點 240公尺湖中棧道啟用

2020-01-02 23:52

彰化立委電視政見發表會 第四選區國民黨蕭景田缺席

2020-01-02 18:02

改節能鍋具 麵店月省瓦斯萬元

2020-01-02 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top