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新北台64、新店環河路區間測速 元旦上路見成效

2020-01-03 13:14聯合報 記者王長鼎柯毓庭／新北即時報導

新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法從今年元旦正式上路，實施首2日限速70公里的台64線嚴重違規車輛總計658輛，佔總通行車輛數2.16%，嚴重違規情形已較宣導前下降62.8%；限速60公里的新店環河路嚴重違規總計66輛，佔總通行車輛數0.25%，違規情形已較宣導前下降75.7%。新北市警局表示，駕駛用路人違規資料後續將逐一審核，確認相關資料無誤後製單舉發。

新北市交通大隊表示，新北市首次試辦結合噪音及速度管理，首2日在台64線快速道路收集到超過80分貝的車輛共計1437輛，超過100分貝共計43輛，新北警方會將疑似噪音車輛資料送交由新北市環保局查處，由環保局檢視相關資料後，通知疑似改裝排氣管車輛到場檢驗。

交大表示，依研究顯示，交通事故中一人死亡，造成社會成本損失約1600萬元，一人受傷約120萬元，更可能摧毀一個家庭的支柱。新北警重申區間測速僅是執法手段，目的是希望能透過執法穩定車流行進，進而防制交通事故。

新北交大更提醒駕駛用路人行經區間測速路段請依速限穩定行駛，不需要特別計算通行時間，也不要有急煞或停車的狀況，否則可能將吃上違規罰單，更有釀成追撞事故的風險；另外警方也再次強調打擊飆速及改裝噪音的決心，與環保局共同打造交通寧靜區，還給市民安全、舒適、寧靜的生活品質。

新北警方表示，台64線快速道路中和段以及新店區環河路實施區間測速路段嚴重違規情形...
新北警方表示，台64線快速道路中和段以及新店區環河路實施區間測速路段嚴重違規情形已有顯著下降。圖／警方提供
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新北警方表示，台64線快速道路中和段以及新店區環河路實施區間測速路段嚴重違規情形...
新北警方表示，台64線快速道路中和段以及新店區環河路實施區間測速路段嚴重違規情形已有顯著下降。圖／警方提供
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新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年元旦正式上路。圖...
新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年元旦正式上路。圖／警方提供
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新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年元旦正式上路，首...
新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年元旦正式上路，首二日在台64線嚴重違規汽、機車總計658輛。圖／警方提供
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新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年元旦正式上路，首...
新北市台64線快速道路中和段以及新店區環河路區間測速執法，從今年元旦正式上路，首二日在台64線嚴重違規汽、機車總計658輛。圖／警方提供
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事故噪音

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