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他事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材

2020-01-03 13:12聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

經營油煙淨化環保科技事業有成的徐漢源，擔任國際扶輪3490地區五工扶輪社社長，他從新北市金山三和國小畢業已40多年，經營事業有成，開同學會時聽到在同學提到家學校、消防救護資源匱乏的訊息，因此集結社區服務基金及社團資源，捐贈近200萬元回饋家鄉，購買新課桌椅、教室裝冷氣及救護器材等。徐漢源說「希望給家鄉溫暖」，校長很感謝他，「以後桌椅不會搖了」。

徐漢源是金山人，長大畢業後離開家鄉打拚，從事油煙淨化環保科技事業有成，接扶輪社長後結合國際扶輪社區服務基金等資源，回饋金山鄉里，一口氣捐贈將近200萬元的消防救護器材、小學課桌椅及風雨走廊改善工程等設施。

「我有機會幫助自己的家鄉，很高興，希望給故鄉一些溫暖！」徐漢源和扶輪社社友一起捐贈，他說，長大離開家鄉後，一直很掛念家鄉的近況，每年同學會會聽到一些家鄉資源匱乏的訊息，直到今年接任社長，集結社區服務基金及社團資源等捐贈。

徐漢源捐給母校金山三和國小教學課桌椅50套，並6台冷氣讓班班有冷氣可吹，資訊教學設備空拍機、會議桌、幼兒桌上鐵琴、積木等設備；另外，金山中角國小教學課桌椅則捐66套，並改善學校的風雨走廊等。

「謝謝您」金山三和國小校長陳紹賓拿著小朋友親手寫的感謝卡給徐漢源，校長說，可讓會搖動的課桌椅全部換新，提高學生上課專注力，還有班班都有冷氣，讓酷熱的夏天可以在舒適的教室內上課。

消防局市金山分隊獲贈1台LUCAS2自動心肺復甦機，及1組PENTEX電子影像喉頭鏡，強化山區緊急救護能力，讓更多消防弟兄，搶救更多病患的生命。

消防局第六救災救護大隊組長廖家慶表示，自動心肺復甦機能取代傳統人力按壓，有效減少按壓中斷；電子影像喉頭鏡能提供即時影像，快速建立進階呼吸道裝置，盡早提供患者所需之氧氣，提升偏遠地區救護品質。

徐漢源集結社區服務基金及社團資源，捐贈近200萬元回饋家鄉。記者游明煌／翻攝
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徐漢源集結社區服務基金及社團資源，捐贈近200萬元回饋家鄉。記者游明煌／翻攝
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