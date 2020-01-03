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柯文哲視察成功市場改建 自治會：盼比照南門中繼市場

2020-01-03 12:27聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北市成功市場改建案去年7月底開工，市長柯文哲上午赴成功中繼市場工地及臨時攤棚視察，柯說，看一個城市的好壞就要去看傳統市場，相信成功市場的改建，可以南門中繼市場和大龍市場作為成功的模範，不過成功市場自治會指出，他們想比照南門中繼市場的2層樓設計，將明火與生鮮攤位分開。

鐵皮搭建的成功臨時市場民國75年啟用，長期安置於道路用地上，不符都市計畫用地類別，加上臨時市場外觀老舊，急需改建，北市府106年先拆除一旁大日停車場與鳳雛公園，預計改建為中繼市場，隨後在原市場打造地上1層、地下5層的新市場；未料拆除停車場後，改建案工程歷經5次流標，總算在去年7月底動工。

柯文哲表示，在台北市改建市場難在哪裡？因為台北市是一個成熟的城市，沒有那麼多空間，「是穿著西裝改西裝」，不能把市場整個拆掉，找一個乾淨的地重建，再把舊的廢掉，所以有一定的難度，他強調，每一個市場的改建是牽一髮而動全身，在他任內要咬緊牙關趕快做。

成功中繼市場目前規劃地上1層，成功市場自治會表示，他們希望比照南門中繼市場，改為地上2層，將明火移到2樓，讓生鮮攤販與飲食類分開，避免飲食用火溫度高，造成生鮮產品腐壞。柯文哲則回應，這些都可以討論，攤商們可以回去整理意見，一次把訴求提出來，再進一步來規劃。

按工程計畫，今年8月至110年3月成功中繼市場完工，並將攤商遷入；110年3月至112年8月新市場完工；112年8月至112年11月，拆除中繼市場後，全區完工。

新市場地面層將開闢公園廣場，市場採半地下化設計，提高地下1樓高，於地下2樓營業，以採光設計保持市場明亮，地下3至5層規劃140個機車停車位及362個汽車停車位，而地面層將與鳳雛公園改建為連貫式廣場，增加鄰近居民活動空間。

柯文哲上午赴成功中繼市場工地及臨時攤棚視察。記者郭頤／攝影
柯文哲上午赴成功中繼市場工地及臨時攤棚視察。記者郭頤／攝影
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成功市場自治會盼成功中繼市場，能比照南門中繼市場辦理。記者郭頤／攝影
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北市柯文哲

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