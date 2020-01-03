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紓解塞車之苦 汐止吉林街路面加寬今開放使用

2020-01-03 11:31聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

汐止聯外交通問題難解，新北市政府為改善當地上下班塞車問題，已完成吉林街拓寬工程，將原先狹窄路面拓寬至7公尺，同時劃設車道分向標線，期望讓民眾能有更舒適、安全的用路環境，並在今天起正式啟用通車。　　

工務局指出，吉林街為汐止社后地區通往臺北東湖地區的重要聯外道路，因路幅狹窄、部份路段會車困難，已嚴重影響用路人行車安全多年。　　

負責工程的新工處表示，吉林街拓寬工程全長約600公尺，將原有道路寬度從最窄處5.5公尺，拓寬至7公尺，並連帶劃設車道分向標線，維持雙向各一車道，盼透過整體路幅拓寬，解決雙向會車問題，有效紓緩尖峰時段壅塞路況。

新工處說明，此次拓寬工程受限於原有道路狹窄，在施工期間遭遇多項困難，除了在拆除拓寬段既有民房時需全線封路，以夜間車輛改道方式施作工程，在拓寬同時，更需佔用一車道，且要避開尖峰時段，對於施工人員安全性影響甚大，有賴團隊努力克服並局部調整工法後，如期在上月底完成，並在履勘作業及劃設完標線後，在今天起開放通車。　　

工務局強調，藉由吉林街拓寬工程完工，期望可強化用路人安全，同時推動汐止區交通路網，此外，為彌補汐止區南北聯絡道路不足問題，工務局近期準備進行延伸新社后橋園道道路工程施作，該工程由福德二路銜接至康寧街，並以地下道方式穿越高速公路，來串聯高速公路南北側交通，使中興路部分交通量得以轉移，以促進汐止地區繁榮發展，提供市民更安全、便利的交通環境。

新北市工務局將原先吉林街的狹窄路面拓寬至7公尺，同時劃設車道分向標線，已在今早通...
新北市工務局將原先吉林街的狹窄路面拓寬至7公尺，同時劃設車道分向標線，已在今早通車。圖／新北市工務局提供
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汐止吉林街因路幅狹窄、部份路段會車困難，已嚴重影響用路人行車安全多年，工務局將路...
汐止吉林街因路幅狹窄、部份路段會車困難，已嚴重影響用路人行車安全多年，工務局將路面拓寬，劃設車道分向標線，讓民眾能有更舒適、安全的用路環境。圖／新北市工務局提供
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汐止車道

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