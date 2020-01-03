中大型寵物車廂 北捷假日試辦

北捷明起於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，假日時開放中大型寵物推車專用車廂，讓毛孩家庭出遊更輕鬆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北捷運公司昨宣布，明天起於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，假日時開放中大型寵物推車專用車廂，讓毛孩家庭出遊更輕鬆，該措施預計試辦6個月，後續評估是否擴大辦理。

現在家中飼養毛孩的民眾越來越多，不少店家也陸續推動寵物友善環境，不過以往民眾若想帶著毛孩一塊搭捷運，還需考慮毛孩大小，按北捷現行規定，小於長55公分、寬45公分、高40公分的寵物箱、寵物車（僅計算本體，不含支架及輪子）才可上車，幾乎只有小型犬才符合規定。

考量飼養中大型寵物民眾的乘車需求，北捷明天起自淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，試辦中大型寵物推車專用車廂，比照旅客「假日」攜帶自行車搭捷運方式，長、寬、高（僅計算座艙本體）總和超過175公分、小於210公分的寵物車，可於假日購買「攜帶寵物車單程票」（人車合一、不限里程，每張新台幣80元），由「公務門」進出，並僅限停放於捷運第一節及最後一節車廂。

至於長、寬、高總和小於175公分，但超過長55公分、寬45公分、高40公分的寵物車，則同樣在假日時段，開放淡水信義線19個車站由「無障礙閘門」進出，並僅限停放第一節及最後一節車廂，但「無須另行購票」。

至於長、寬、高總和小於175公分，但超過長55公分、寬45公分、高40公分的寵物車，則同樣在假日時段，開放淡水信義線19個車站由「無障礙閘門」進出，並僅限停放第一節及最後一節車廂，但「無須另行購票」。