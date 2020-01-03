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停車場髒亂4小時內未清理 北市要罰

2020-01-03 00:09聯合報 記者翁浩然／台北報導

北市環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂等情況，本月起加強稽查，查獲...
北市環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂等情況，本月起加強稽查，查獲停車場環境髒亂者4小時內沒改善，會依廢棄物清理法開罰。圖／環保局提供
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不少民眾會在停車場亂丟垃圾，甚至可見家戶垃圾，導致環境髒亂，今年元旦起，台北市環保局加強稽查全市1453處公私立停車場，一旦發現環境髒亂，將要求業者4小時內改善，否則依廢棄物清理法開罰1200元到6000元。若業者提供開車亂丟垃圾者的監視錄影，環保局也可依法開罰亂丟垃圾民眾。

環保局表示，停車場為公共空間，常有停車民眾隨手棄置垃圾、菸蒂等，加上管理單位疏於維護，導致環境髒亂影響市容；環保局就常發現停車場邊角、隔間牆、支架下方等地，累積許多塑膠袋、手搖杯、紙盒、塑膠空瓶、枯枝落葉等垃圾，甚至堆成小山丘。

因此，環保局去年邀集停管處及停車場業者溝通，訂定「台北市公私立停車場環境清潔自主管理項目」，供業者自我檢核維護停車場，會中業者也抱怨，丟垃圾的是沒公德心的停車民眾，常把家中垃圾或外食垃圾拋棄在停車場，若為此遭環保局人員勸導、甚至開罰有些不公平。

環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，停車場環境適用廢棄物清理法，自主管理項目包含落實定期派員巡場清掃場內環境、不堆置垃圾及散落菸蒂、清除積水容器避免病媒蚊孳生、定期修剪維護場內草長不逾30公分，還有加強場內公廁品質，達到不髒、不濕、不臭的原則等。

黃寬助說，本月啟動加強稽查全市公私立停車場，若發現環境髒亂，將要求業者4小時內改善，若複查沒改善者，可開罰1200元到6000元；若業者監視器拍到亂丟垃圾的停車民眾，可交給環保局，以車追人開罰1200元到6000元。

停車場北市廢棄物

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