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東北角弱勢學子獲慈善協會捐助 鼓勵向上進步

2020-01-02 19:46觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導

普慈共修會在瑞芳國中舉行捐贈儀式，發放物資包括清潔用品與新球鞋等，還有鼓勵學子成...
普慈共修會在瑞芳國中舉行捐贈儀式，發放物資包括清潔用品與新球鞋等，還有鼓勵學子成績進步的獎助學金。 圖／觀天下有線電視提供
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今(2)日中午普慈共修會來到瑞中進行捐贈典禮，包括瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區的中小學都受惠，各校校長們也都參加觀禮，感謝社會的愛心來到偏鄉地區，改善弱勢學子們的生活品質。

普慈共修會顧問蔡家福表示，從牙刷牙膏、盥洗用品，到各式尺碼的運動鞋，寒冬送暖活動宣導著健康清潔的重要，也讓孩子們在新一年能穿新鞋打球運動，而今天也頒發弱勢學子學習進步獎勵金，期盼激勵孩子們向上勤學，開創不同視野。

瑞芳國中校長王綠琳表示，今天孩子們拿到獎學金開心且光榮，三年來瑞中清寒學子在獎學金的鼓勵下，成績有明顯進步，同時也期望更多善心團體看到偏鄉學生的需要，一起來東北角做愛心，培養希望的種子。

瑞芳愛心偏鄉

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