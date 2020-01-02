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內湖影視音園區議會通過 50年地上權權利金14億

2020-01-02 18:01聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

市議會同意通過開發內湖影視音園區，但提出3但書，包括一是要求權利金底價不得低於14億元，第二是回饋地方優先雇用至少2%港湖區居民，第三則是投標人資格明確排除大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其餘第三地區投資之公司。文化局表示，此案將送行政院待中央同意後再啟動招標程序。

北市政府105年起提案推動內湖影視音園區，計畫以設定地上權方式，分別將兩塊地公開招商，提供地上權50年，設定影視音產業50%至70%。內湖影視音園區總基地面積達3萬平方公尺，兩塊基地共1萬4567平方公尺，市府103年底依照「促參法」辦理BOT經審查未選出最優申請人，105年6月14日改為設定地上權函送市議會一讀通過。

此案今日第三度進入議會審查，市府與議員就權利金部分交換意見。文化局委託台灣顧問公司做財務可行性分析，此案潛在投資人包括壽險業者、影視音業者與不動產業者，以投資報酬率4.5％為例，設定權利金為9億元，但議員普遍認為9億太少，要求以投報率3.5%為準，提高權利金至17億元，不過文化局憂心，權利金太高會導致無人肯投標，最終流標，因此教育委員會召集人陳重文提出折衷意見，要求此案權利金至少14億元，拍板通過。

北市財政局評估，內湖影視音園區設定地上權50年，整體開發估算約需60億元，包括權利金14億、2基地興建成本約45億與其他融資成本、地租等。

市議員吳世正要求文化局提出回饋地方方案，未來內湖影視音園區應優先雇用至少2%港湖區居民；市議員苗博雅提出排除中資條件，要求投標人資格明確排除大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其餘第三地區投資之公司。　

此外，文化局規劃要求得標廠商必須提供總計1400坪的空間，以每月每坪不超過900元價格出租給設立5年內的影視音相關產業公司藉以扶植相關產業，市議員林穎孟認為，這樣的價格是否足以提供新創公司足夠的誘因還不能確定，要求市府承諾至少要求廠商出租9成空間，盡量提高空間使用率。

台北市政府欲開發內湖影視音園區，今台北市議會拍板通過。圖／北市文化局提供
台北市政府欲開發內湖影視音園區，今台北市議會拍板通過。圖／北市文化局提供
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文化局地上權北市

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