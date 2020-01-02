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北市停車場嚴抓亂丟垃圾 最高罰6千

2020-01-02 16:20聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市共有1453處公私立停車場，環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂等情況，本月起加強稽查工作，查獲停車場環境髒亂者，將要求業者4小時內改善，否則可依廢棄物清理法處1200元到6000元罰鍰。

公私立停車場屬開放大眾使用的公共空間，但場內常有遭停車民眾隨手棄置垃圾、菸蒂等垃圾，又或因管理單位疏於維護，造成環境死角髒亂等影響市容的問題；環保局去年因此推動建立停車場環境清潔自主管理機制，邀集停管處及停車場業者溝通，訂定「台北市公私立停車場環境清潔自主管理項目」，供業者自我檢核維護停車場。

環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，自主管理項目包含落實定期派員巡場清掃場內環境、不堆置垃圾及散落菸蒂、清除積水容器避免病媒蚊孳生、定期修剪維護場內草長不逾30公分，還有加強場內公廁品質，達到不髒、不濕、不臭的原則等。

黃寬助說，除了制定業者業者自我檢核管理用的規範外，全市公私立停車場本月也啟動加強稽查工作，查有環境髒亂情形者，將要求業者4小時內改善，否則複查沒改善將依廢棄物清理法第11條及第50條規定開罰1200元到6000元。

另外，黃寬助表示，若停車場內遭民眾棄置垃圾造成環境髒亂，環保局鼓勵停車場業者提出檢舉，查獲違規亂丟垃圾，該局將通知車主到案說明，並依實際查證結果執行告發裁處，查證屬實者，同樣會依廢棄物清理法開罰1200元到6000元。

北市共有1453處公私立停車場，環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂...
北市共有1453處公私立停車場，環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂等情況，本月起加強稽查工作，查獲停車場環境髒亂者4小時內沒改善，會依廢棄物清理法開罰。圖／環保局提供
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北市共有1453處公私立停車場，環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂...
北市共有1453處公私立停車場，環保局因應停車場不時遭停車民眾隨手亂丟垃圾、菸蒂等情況，本月起加強稽查工作，查獲停車場環境髒亂者4小時內沒改善，會依廢棄物清理法開罰。圖／環保局提供
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停車場廢棄物

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