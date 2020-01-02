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勞動事件法上路案量恐爆增 新北地院聘90人

2020-01-02 14:07聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

勞動事件法新制上路，新北地方法院今早舉行勞動調解委員受贈儀式，會後也進行座談，促進法官與委員間互動認識，共同實現新法實施的良善美意。

新北地方法院院長陳賢慧表示，新北因為區域環境、人口結構關係，勞動案件非常多。新法實施之後，預期原本一年的900多件可能會增加到1100多件，加上其他類型案件量也非常大，很需要大批調解委員協助。

院方指出，今年遴聘的勞動調解委員共有90名，其中有20名是事業組、70名是勞動組，成員來自社會各界。除了律師之外，也有教師公會理事、企業公會理事長和醫界人員，期盼多元意見有助相關案件進行，提升勞資和諧。

新北地方法院院長陳賢慧（右）表示，新北因為區域環境、人口結構關係，勞動案件非常多...
新北地方法院院長陳賢慧（右）表示，新北因為區域環境、人口結構關係，勞動案件非常多，新法實施之後，原本的900多件可能會增加到1100多件。記者陳俊智／攝影
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新北勞動事件法

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