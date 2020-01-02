勞動事件法上路案量恐爆增 新北地院聘90人

勞動事件法新制上路，新北地方法院今早舉行勞動調解委員受贈儀式，會後也進行座談，促進法官與委員間互動認識，共同實現新法實施的良善美意。

新北地方法院院長陳賢慧表示，新北因為區域環境、人口結構關係，勞動案件非常多。新法實施之後，預期原本一年的900多件可能會增加到1100多件，加上其他類型案件量也非常大，很需要大批調解委員協助。