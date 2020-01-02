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新北企業托育補助 最高3百萬元

2020-01-02 12:04聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北勞工局即日起開放企業申請設立哺（集）乳室、托兒設施或措施、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園的補助，最高達3百萬元，新北勞工局長陳瑞嘉說，為了鼓勵企業辦理托兒服務，因此訂定相關要點，與企業一同解決員工子女托育問題。

勞工局說，過去除補助企業設立哺（集）乳室、托兒設施，今年起若企業設立規定較為職場互助教保服務中心、社區公共托育家園，並分別向教育局、社會局申請立案後，就能向勞工局申請補助，即日起受理至2月底。

陳瑞嘉表示，只要登記在新北的事業單位，不論受雇者順，每年勞工局聯合勞動部給予相關補助，企業設立托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園及兒童課後照顧服務中心等托兒設施者，當年補助最高3百萬元。

勞工局說，新北也創全國之先，補助「教保服務人員或托育人員人事費用」，一人每月2萬7千元最多6個月；另外還有「專業諮詢服務費用」一個月3萬元最多補助6個月。

另外針對已設立托兒設施者，勞工局也提供申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助，若企業提供員工托育津貼者，每年也能申請最高60萬元補助，另外企業設有員工哺（集）乳室，最多可申請2萬元經費補助。

勞工局說明，職場互助教保服務中心可使用樓層可至4樓、可免設室外活動空間改增加室內活動空間及免設園長及廚工等；社區公共托育家園則未規定活動空間達一定面積、而主管人員得兼任托育人員。

新北企業托育補助自即日起開放申請。圖／新北勞工局提供
新北企業托育補助自即日起開放申請。圖／新北勞工局提供
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新北企業托育補助自即日起開放申請。圖／新北勞工局提供
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