拋棄罐頭遊具 新店瑠公公園攀爬 如在森林中

拋棄罐頭遊具新店瑠公公園拋開罐頭與制式遊具，成為多元的遊戲場域。 圖／新店區公所提供 分享 facebook

位於新店北新路與中正路口旁狹長的瑠公公園，經市府改造，拋開罐頭與制式遊具，導入以攀爬元素為主題的特色遊具，創造森林自然風格，更融合旋轉及聲音主題，形成多元的遊戲場域，除了讓小朋友運動「放電」，更兼具挑戰性及趣味性，市府預計今年底至少完成41處有特色的共融、全齡化公園。

瑠公公園園內除了有高聳樹屋及大網面繩索攀爬遊戲場外，鋪面則採用自然元素的天然木屑，打造民眾置身於森林中的情境。樹屋繩索的高度能夠激發孩童的勇氣，並在攀爬過程中，訓練協調感、空間感以及如何在遊玩中保護自己。此外，遊戲場內也設置了森林旋轉遊具及音樂遊戲板。

新店區長林煌源表示，瑠公公園導入以攀爬元素為主題的特色遊具，不但創造森林自然風格，更融合旋轉及聲音主題，打造一個多元化的遊戲場域。

目前瑠公公園遊戲場全區的進出動線皆採無障礙友善設計，並讓民眾享有充足的停留遊憩空間，林煌源表示，未來新北市府及區公所也會持續努力，讓公園不再是單純的綠地，而是提供更多元及充滿歡樂的環境。

另，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，盤點各區需求及納入公民參與，經綜合考量評估後，去年底已完成18處特色共融遊戲場，預計今年底將完成至少41處，以及1處全齡化示範場域，持續為市民提供更完善且多元的公園休憩空間。