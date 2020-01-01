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高嘉瑜元旦搞戲劇成立後援會 談卡神案應盡快偵辦

2020-01-01 20:23聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦在南港舉辦紙風車劇場拉家長票，被問到怎麼看台北市長柯文哲將把政風處調查「卡神」楊蕙如案報告交付檢調，似乎打卡神案很積極一事，高則表示，偵辦過程必須加快腳步，否則民眾會覺得太消極。

針對柯市府調查卡神案，高嘉瑜表示，「卡神」楊蕙如當然要為自己的行為負責，他也要呼籲檢調或政府各單位，有違法當查要查清，沒違法也應盡速釐清，別讓事情一直延燒成風暴，整個偵辦過程必須加快腳步，否則民眾會覺得太消極。

有關國民黨副總統候選人張善政今天為總統候選人韓國瑜護航政見發表與辯論會內容，並批評蔡英文總統在辯論會前後表裡不一該被唾棄；高嘉瑜則說，韓國瑜在辯論會上的表現，她覺得民眾的感受是韓口出穢言也沒針對問題回答，韓甚至具體政見一項都舉不出，用批評謾罵方式進行辯論都不是民眾所期待的。

高嘉瑜傍晚還在內湖成立港湖競選後援會，民進黨主席卓榮泰也到場站台，高晚間也安排與網紅陳之漢（館長）直播，選前衝刺動作頻頻。

談到選情，卓榮泰表示，高嘉瑜一定要當選，這一席就計算在民主國會多數當中，最後10天變化還是很大，所以元旦的晚上我們不放棄任何時間跟機會；民進黨目前走的戰法主要是兩條路線，就是在優勢選區強守顧本、艱困選區強攻取勝，不僅北市，全國都如此，兩路線並行下，朝過半目標前進；他也認為高嘉瑜的選區較單純，因為得到各方力量較多，以及高的個人條件特殊。

高嘉瑜則表示，很多館長粉絲都希望她跟館長直播，很開心館長也找她直播，她對這次選戰是謹慎樂觀，但絕不鬆懈，因為藍營對手是有組織、樁腳及三代政治世家背景，有很多隱藏性選票。

至於民進黨祕書長羅文嘉將不分區預估下修至12席，卓榮泰表示，國民黨犯了很多錯，但到後期一定會有拉回的現象，民進黨也戰戰兢兢，羅文嘉代表民進黨的立場，但今天不能再談任何過程。

北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦在南港舉辦紙風車劇場。記者翁...
北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦在南港舉辦紙風車劇場。記者翁浩然／攝影
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北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦傍晚在內湖成立港湖競選後援會...
北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦傍晚在內湖成立港湖競選後援會，民進黨主席卓榮泰也到場站台。記者翁浩然／攝影
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北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦在南港舉辦紙風車劇場活動。記...
北市立委第四選區選情激烈，民進黨候選人高嘉瑜今天元旦在南港舉辦紙風車劇場活動。記者翁浩然／攝影
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高嘉瑜民進黨館長

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