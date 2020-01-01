新年展現新北整治決心 五股垃圾山違建已全數拆除

「五股垃圾山」長期存在公安、環境衛生與治安隱憂，新北市長侯友宜上任後積極整頓，工務局在新年第一天宣布，趕在去年底已將154筆公有土地占用及79件違建物全數拆除完畢，市府接下來將配合都計發布前試辦計畫，逐步改造當地。

有都市毒瘤之稱的「五股垃圾山」因長年受到洪水平原管制規定導致發展停滯，且範圍內土地遭人隨意丟棄垃圾、違章廠家林立，造成當地衛生髒亂並成治安死角。

新北市工務局表示，新北市長侯友宜上任後，積極解決五股垃圾山問題，不僅在去年8月親率公安小組到場勘查，並指示須在去年底前優先針對垃圾山內佔用公有地違章建除進行清除。

對此，新北市去年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，盼透過輔範圍內導業者依法申請合法使用，並在多次勘查及協調輔導後，針對佔用公有地的違章建築進行2階段拆除作業。

而拆除大隊也在去年12月30日將154筆公有土地排占及79件違章建築物全數拆除完畢，展現市府整治五股垃圾山的決心。拆除大隊表示，第1階段是針對大面積及中央軸帶部分進行清除作業，第2階段則針對剩餘帶狀公有地部分進行清除。