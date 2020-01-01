跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

「動手愛台灣」淨灘志工今天上午到新北市萬里海域沙灘淨灘，清出近2公噸垃圾，志工在海邊發現很多煙火、衝天砲的底座、盒子，還有很多寶特瓶、消夜等垃圾，是昨天晚上到海邊跨年狂歡民眾留下的，誇張的是還有一件女泳衣， 外觀是新的，沒有沾到泥土，昨天場勘時未發現，也不是海裡漂來的，認為也是狂歡後留下的，讓志工、網友好納悶，「妳怎麼上來的」、「泳衣的主人，妳去哪裡了」。

「動手愛台灣」發起人陳信助，多年來一直在東北角、基隆、北海岸一帶號召志工、民眾淨灘，今天他帶領144名大小朋友到新北市，被稱為「萬里魔鬼海岸」的地方淨灘，這裡是從翡翠灣一直延伸到白宮間3塊的沙灘，因為經常性累積大量海廢，清了之後沒多久又來，清不勝清，且很多大陸漂來的東西，各式各樣垃圾都有，才會被形容為魔鬼沙灘。

陳信助說，今天發現沙灘上留有非常多煙火、衝天砲放開燃燒過的底座和盒子，還有各種的塑膠袋、紙袋、食物殘渣、燒烤物、飲料的寶特瓶等，各種垃圾都有，明顯是昨晚到今天凌晨來狂歡的人留下的，與一旁的海廢不同，最誇張的沙灘上竟有一件女泳衣，是上半部，因昨天場勘時並未發現，外觀很新也不是海邊漂至的，且完全沒有損壞，不知為何會脫下丟在沙灘上，陳信助認為是昨天狂觀後，不知何故留下的。

陳信助把女泳衣照片貼在在臉書，並留言「妳的泳衣掉了，我開始想像妳是如何上岸的」，也有不少網友留言，有人問「泳衣的主人，妳去哪裡了」，引發議論。

陳信助表示，今天早上到現場還在下雨，但等要開始淨灘時雨停，大家花了1個半小的時間淨灘，雖然天氣不好但現場來了144位大小志工

，一起來為我們的海灘努力，把整段約1.3公里的魔鬼海灘給清得乾乾淨淨，他們還用海灘撿拾的來自大陸浙江的浮球，排出一隻面向大海的海龜，淨灘後大家搶著跟海龜拍照。