比去年多24人 新北元旦結婚登記新人共計159對

2020年諧音「愛你愛你」，新北市今共有159對新人辦理結婚登記，其中155對異性、4對同性，新北各戶政所也推出專屬活動和限定紀念小物，搭配各式拍照道具，讓新人們留下美好回憶。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，近年特殊或諧音日成為熱門結婚紀念日，如1月1日除了好記又有幸福1+1的涵義，今年元旦共有159對新人辦理結婚登記，其中2對女女、2對男男，共4對同性，較去年增加12對，增幅8%。

各戶所也會贈送限定結婚禮品，像是中和戶政推出Q版鳳袍馬褂造型隨身碟，現場幫新人側錄並附上影像；土城戶政推鼠來寶娃娃及金鼠紀念幣，祝福新人心意屬（鼠）於彼此；汐止戶政贈送小扭蛋機，扭出倆人情定一生緣分的幸運「蛋」；新店戶政則準備幸運餅。

泰山戶政則是用國旗氣球花海搭配夜光森林布幕，打造充滿美感的裝置藝術，並贈送新人「金好紙鎮」及比翼鳥造型的幸福調味罐，祝福新人比翼雙飛；而樹林戶政打造「愛情印像館」專區，用國旗、婚禮馬車等元素營造幸福的氛圍。

在新店戶政登記結婚的蔡小姐說，1月1日不僅是她的生日，也是她和老公的結婚紀念日。另一個來自香港的黎先生，則是看見當時去香港遊玩的老婆，從此展開10年愛情長跑，並選在元旦作為他們展開人生旅程的新篇章。