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配合中央 新北市府延長托育補助到3歲最高領9千

2020-01-01 14:30聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

今年元旦起，新北市0到2歲托育補助將配合中央政策調整擴大延長至未滿3歲，市府也加碼2到3歲「公共托育合作聯盟」托育補助，凡送托參加新北合作聯盟準公共化托嬰中心和保母的家長，每月可領8千元到9千元托育補助，直到兒童滿3歲，市府今年將因此增加1億360萬元財政支出。

市府為解決少子化問題，2011年創設公共托育中心，2017年推動「公共托育合作聯盟」，納入私立托嬰中心和居家保母，2018年整合衛生福利部準公共化托育政策，訂定新北市合作聯盟暨準公共化計畫，建置完整、多元且友善托育環境。

依市府規畫，家中滿2歲、未滿3歲的幼兒如果去年底前已領托育補助及育兒津貼，不需重新申請；如果元旦起才送托或轉換托育地點，需向托嬰中心或居家托育服務中心申請；未送托至合作聯盟暨準公共化托育則領原有2500元育兒津貼。

市長侯友宜說，衛福部決定今天起把原本準公共化0到2歲托育補助延長至3歲，減輕家長負擔，也銜接幼兒園，市府決定配合，除中央準公共化托育補助6千元，加上新北市送托到合作聯盟私立托嬰中心3千元或居家保母2千元，分別可領8到9千元補助。

社會局長張錦麗表示，因新制上路，社會局擔心家長不了解，設有專線諮詢，可撥29603456轉3831、3833（托嬰中心）或3681、3683（居家保母）。

新北市府配合中央政策，延長托育補助到3歲。圖／社會局提供
新北市府配合中央政策，延長托育補助到3歲。圖／社會局提供
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托育托嬰

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