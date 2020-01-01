淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

迎接2020年到！淡海輕軌昨天4列車變身「跨年列車」，真理大學音樂應用系36名師生也受邀搭上昨晚11點45分從輕軌紅樹林站發車的列車，演出快閃音樂表演，陪乘客同歡，全車更一起合唱「流浪到淡水」。新北捷運公司也發送特別訂製的跨年列車紀念頸繩，給搭上4列車約400名乘客，讓大家留下另類跨年體驗。

新北捷運公司表示，淡海輕軌為服務跨年旅客，從昨天清晨6點開始到今晚12點止，連續42小時不打烊，另外也升級這次的跨年列車活動，與真理大學音樂應用系合作快閃表演，讓學生喬裝成輕軌乘客，列車發車後開始演奏樂器、高聲歌唱，讓旅客驚喜不斷，全車更一起合唱「流浪到淡水」，大家也一同在車上倒數跨年，將氣氛推向最高潮。

新北捷運公司董事長陳建宇、總經理吳國濟也在主活動列車感謝乘客參與，並發送2020跨年列車紀念頸繩給每一位乘客。新北捷運公司表示，最後學生們也在淡水行政中心站進行2020年第一場演出，用音樂為活動畫上完美句點，雖然活動僅短短30分鐘，但卻為寒冷的跨年夜，增添許多歡樂與溫度。