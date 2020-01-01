新北29區元旦同步升旗 近3萬市民齊唱國歌

新北市109年元旦升旗典禮，首度結合各行政區聯合舉辦，今天早上8點整，29區同步升旗，新北市長侯友宜也率市府團隊出席板橋市民廣場主場，與全市近3萬民眾齊唱國歌、跳健康操，各區更有熱血民眾不畏低溫，夜半就到會場排隊領取限量國旗圍巾等紀念品，各區公所也準備表演、熱粥、毛巾等，讓民眾度過2020年的第1天。

今日板橋市民廣場升旗典禮由三軍退儀邦以帥氣操槍表演拉開序幕，接著「富邦悍將Fubon Angels」帶來活力熱舞，在新北市少年合唱團領唱國歌、國旗歌後，侯友宜也和市民一起跳健康操，帶著大家以朝氣蓬勃迎來健康的一年。

新北市民政局表示，今天早上7點整起在板橋市民廣場開始發送限量2020條限量國旗圍巾，排隊人潮從昨日（31日）下午開始從市民廣場延伸，其中搶頭香的黃亦樂先生連續2年拔得頭籌，從下午1點45分排隊，他身上配戴圍巾及毛帽保暖是2012年及2014年新北市元旦紀念品。他表示，配戴紀念品參加活動特別有意義。

另外，各區升旗活動提供的熱食或紀念物也不同，貢寮及雙溪區公所發放鮑魚粥、山藥粥等在地美食，供民眾暖脾胃。蘆洲區邀請尼加拉瓜共和國達比亞大使共慶新年，透過國歌及舞蹈異國文化饗宴，深化兩國友好情誼；永和區、三峽區則分別由聲樂家許文龍、民歌王子王瑞瑜領唱國歌，以穿透力極強的高音與極富感情的渾厚嗓音，傳遞出對國家的愛。

今年還有許多傳統藝師也熱情應援元旦升旗活動，如新莊區由獲文化貢獻獎之响仁和製鼓師傅王錫坤先生及台灣布袋戲第一代女演師江賜美女士擔任升旗手；泰山區由「風雅頌二胡樂團」為升旗典禮演奏國歌及國旗歌；汐止區由國寶級台灣歌仔說唱表演藝術家楊秀卿老師領唱國歌及唸歌仔表演，還提供限量的里長へ茶葉蛋與民眾分享。