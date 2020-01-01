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駐守青邨…火山口的官兵 冥冥中土地公保庇

2020-01-01 13:57聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

軍方將領當年負責「護送」青邨土地公離開園區，轉駐位在陽明山中山樓外一處隱蔽山坡的...
軍方將領當年負責「護送」青邨土地公離開園區，轉駐位在陽明山中山樓外一處隱蔽山坡的小廟，小廟中集合眾多無主神像，但將領多年後返回探查，青邨土地公本尊卻已失蹤。 記者洪哲政／攝影
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長期供奉土地公 軍方移駐後廚房竟塌了…

國防部曾持有青邨產權數十年，在當地設有幹訓班培訓各軍種政戰幹部。政戰高層將領回憶，當年國防部在青邨的廚房內，長年供奉一尊古早的土地公神像，受官兵四時祭祀，國軍在2011年退出青邨時，他負責將神像移出，當時他擲茭「請示」神尊，獲指示願轉往近園區外一座福德正神廟留駐，豈料土地公離開青邨不久，廚房竟然倒塌，神力長年庇佑官兵之說不逕而走。

青邨與中山樓都位於大屯山系火山爆裂口，園區內地熱、溫泉活動頻繁，不僅地面出會出現變形塌裂，軍舍也長期面臨硫磺氣侵蝕，至今被大屯山火山觀測中心列為監控目標，定期派人採集水體與氣體，監測火山活動。

曾擔任青邨班主任的將領回憶，軍方當年退出青邨園區時，軍方考量不能任由這尊在廚房裡長期供奉的土地公無人供奉，由他親自攜往園區外位於知名溫泉旅舍後側的小廟，經擲茭請示神尊，獲允願留駐當地。

將領表示，這座土地公才離開青邨，廚房竟然發生倒塌，幸無人受傷。土地公長期庇佑青邨官兵的「神蹟」不逕而走。而多年後他也高升將領，對此事始終心領神會，曾返回小廟探查，卻再也找不到當年這座神像。

將領當年負責「護送」青邨土地公離開園區轉駐的小廟，位在陽明山中山樓外知名溫泉旅店後側一處隱蔽山坡，仍受周邊居民定期祭祀，小廟中集合眾多「無主」神像，但青邨土地公本尊卻已失蹤。當地湖山里長李秋霞說，這座小廟傳稱頗為靈驗，只是無主神像過多，廟宇管理人數年前曾作移置，軍方這座土地公也許因此散失。

青邨土地公轉駐位在陽明山中山樓外一處隱蔽山坡的小廟，後來失蹤。 記者洪哲政／攝影
青邨土地公轉駐位在陽明山中山樓外一處隱蔽山坡的小廟，後來失蹤。 記者洪哲政／攝影
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土地公溫泉大屯山

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